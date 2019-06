Aspiradora recargable: mucha potencia sin el cable

Aspiradora recargable : cuáles factores considerar

Si has llegado a este artículo, definitivamente no eres un fanático del cable y estás buscando un aspirador recargable, así que no tendrás más que depender del enchufe eléctrico. Hay muchas razones para ello: el cable se atasca en los muebles y ralentiza el trabajo de limpieza; no hay que perder el tiempo enrollando el cable una vez que hayas terminado; la longitud del cable no es suficiente y siempre hay que depender de extensiones adicionales. Estos son problemas bien conocidos que hoy en día se pueden resolver con una aspiradora recargable. Estas máquinas no sólo te permiten llevarlas a cualquier lugar y sin dificultad, sino que ahora ofrecen la misma potencia que una aspiradora con cable, hasta el punto de que se consideran un verdadero sustituto de la aspiradora clásica.

La aspiradora recargable, o aspiradora inalámbrica, es por lo tanto una herramienta que depende en gran medida de la duración de la baterías, que ahora pueden alcanzar un promedio de entre 30 y 60 minutos de autonomía. Un tiempo realmente largo y eso te permitirá limpiar con seguridad incluso una casa muy espaciosa. Sin embargo, si necesitas más autonomía, estas máquinas también ofrecen una recarga bastante rápida que te permite restaurar toda la batería en unas 4 horas. Además, una aspiradora recargable también está equipada con una estación de acoplamiento que se conecta a la pared, que actúa como un cargador, o como un cargador clásico del tamaño de un ordenador.

Estas características de succión inalámbrica han llevado la limpieza del hogar a un nuevo nivel pero, además de la autonomía, también se deben tener en cuenta otras características para elegir una buena aspiradora recargable:

En primer lugar, la fuerza de succión, puede parecer una característica trivial, pero hay muchos aspiradores en el mercado que no aspiran muy bien. En nuestra selección hemos preferido máquinas con motores ciclónicos, los últimos en términos de succión y que, incluso a niveles de velocidad más altos, mantienen un buen rendimiento sin afectar a la batería.

Entonces hay que tener en cuenta el tanque, el contenedor de polvo. Las máquinas con la bolsa ya están anticuadas, pero incluso para los que tienen el tanque es bueno tener la astucia. Por ello, hemos elegido modelos que se pueden vaciar fácil y rápidamente, para que las operaciones de mantenimiento duren lo menos posible y sin contacto con la suciedad.

Por último, también es importante tener en cuenta los accesorios, si con la aspiradora clásica tienes dificultades para limpiar espacios particulares como radiadores o estantes elevados, una aspiradora recargable te ofrece una amplia gama de accesorios que incluye cepillos motorizados como los de Dyson o la posibilidad de convertirte en una aspiradora para limpiar fácilmente incluso el sofá o los asientos del coche.

Con todas estas valoraciones en mente, hemos creado la siguiente selección de aspiradoras recargables dividida por el rango de precios, con la esperanza de hacer la elección de su nueva aspiradora aún más fácil.