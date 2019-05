Aspiradora pequeña: mini tamaño, maxi limpieza

Dyson 232710-01 V7 Trigger

Cerramos nuestra selección de la pequeña aspiradora con la marca que ha cambiado el mundo de la limpieza del hogar. Por supuesto, estamos hablando de Dyson y su control de aire que permite que el motor digital de este aparato alcance las 110.000 rpm con una potencia muy cercana a la de una aspiradora normal. Además, la batería diseñada para no deteriorarse antes de los 15 años, le permitirá alcanzar fácilmente 30 minutos de autonomía sin perder rendimiento.

Incluso la recarga no es demasiado larga y en unas 3,5 horas vuelve a poner el aparato en pie. Dyson es conocida por crear cepillos motorizados de última generación que muchos competidores han intentado emular, sin éxito real. En la caja de esta aspiradora se incluye uno de estos cepillos, diseñados para quitar el pelo que se pega al sofá. Si tienes muchos animales, esta aspiradora pequeña Dyson puede ser realmente perfecta, permitiéndote disfrutar de la compañía de tus cachorros y de tu sofá, sin tener que preocuparte por su limpieza.

Es evidente que no es la aspiradora más pequeña de esta selección, pero ciertamente no hay otra máquina portátil que le gane en potencia. La Dyson 232710-01 V7 Trigger está equipada con un sistema de 15 ciclones que le permite aspirar, incluso desde unos pocos centímetros de distancia. Por último, gracias a su extrema versatilidad, podrás llevar este producto a todas partes, limpiando incluso donde no creías que podría llegar.