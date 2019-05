Aspiradora Deik: productos de calidad a un precio asequible

Nuestro análisis

Cómo seleccionamos los productos

Los productos de esta guía de compras , en la que te ayudamos a elegir aspiradora Deik perfecta para ti, se eligieron utilizando el método Ridble. Este modus operandi lo hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo y cada especialista lo aplica cada día a su categoría de experiencia. siguiendo 4 pasos rigurosos:

La oficialización es el primer paso importante para que una aspiradora Deik entre en nuestro radar de elección. No damos importancia a los rumores y charlas, sino que seguimos las marcas directamente, desarrollamos contactos con ellas durante las ferias y eventos de la industria, manteniéndonos constantemente actualizados. Cada día, cada especialista se entera sobre el desarrollo y las nuevas tecnologías utilizadas en su campo de especialización hasta que el producto llega finalmente a la fase de lanzamiento al mercado.

En esta etapa, el aspirador de Deik debe resolver un segundo requisito, elegibilidad. Esto significa que para ser incluido en nuestras guías debe ser realmente comprable tanto en tiendas online como en tiendas físicas (en Italia y España).

Una vez que nos hayamos asegurado de ello, pasaremos a la tercera etapa, la prueba. En este punto, cada especialista profundiza sus conocimientos sobre los productos seleccionados, en este caso el especialista en limpieza se actualiza sobre las aspiradoras Deik, descubre sus puntos fuertes y débiles y se hace una idea precisa de los requisitos de limpieza que el producto es capaz de satisfacer o no.

Finalmente, si consideramos válido el producto, pasamos a la última etapa, la de la selección, en la que el aspirador elegido se inserta en nuestras guías de compra. Sin embargo, el trabajo de los especialistas no termina aquí y una vez al mes actualizamos cada una de nuestras guías, cuestionando las elecciones realizadas y evaluando nuevos productos en función de los cambios del mercado, para asegurar siempre los mejores dispositivos para cada área de especialización.

Si quieres saber más sobre el método Ridble visita nuestra página cómo trabajamos.

Pruebas técnicas

Al probar una aspiradora Deik, primero pruebo la fuerza de succión y luego pruebo la máquina con muchos tipos de suciedad. Evalúo la succión del polvo normal y de la suciedad más voluminosa desmenuzando galletas, cereales y harina en el suelo.

Luego voy a medir la efectividad del tanque monitoreando la frecuencia con la que me veo forzado a vaciarlo y calculando el tiempo que toma cada fase de mantenimiento. Lo saco de la máquina, lo vacío, lo lavo y lo vuelvo a colocar en su sitio, asegurándome de que todo suceda lo más fácilmente posible.

Evalúo cuidadosamente los accesorios de la caja. Los desmonto y vuelvo a montar varias veces, comprobando la eficacia de los ganchos. Probo los tubos adicionales, inserto las diferentes cánulas presentes y las pruebo entre las ranuras de los cojines del sofá. Luego pruebo los cepillos para comprobar su eficacia tanto en los distintos tipos de pavimentos de la casa, como en el suelo de terracota de la cocina, comprobando también que no dejan suciedad atrapada en las juntas.

Finalmente, evalúo la autonomía de la aspiradora inalámbrica Deik, cronometrando la carga real y comparándola con las distintas velocidades que el instrumento es capaz de alcanzar.