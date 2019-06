Aspirador portátil: las mejores herramientas de limpieza en un formato reducido

Aspirador portátil: cuál comprar

El aspirador portátil o comúnmente llamado aspirador de migas es una máquina para la limpieza profunda de espacios estrechos. De hecho, hay muchas superficies de la casa donde la aspiradora clásica no llega, por lo que estas herramientas son excelentes compañeras de sus hermanos mayores y con las que completar la limpieza diaria.

A menos que ya tengas una aspiradora inalámbrica, un tipo de máquina que se convierte rápidamente en una computadora portátil, sin duda necesitarás un aspirador portátil para mantener el sofá limpio o para eliminar rápidamente de la mesa migas, granos y otros restos de comida. Elegir uno de estos productos, sin embargo, puede ser más complejo de lo que parece, por lo que hemos recopilado una lista de factores que esperamos te ayuden en tu búsqueda de un aspirador portátil perfecto.

En primer lugar el peso: a diferencia de la aspiradora clásica, con la aspiradora portátil es posible que tengas que limpiar los estantes altos de una librería y mantener la máquina suspendida en el aire. Por lo tanto, se debe dar preferencia a los productos que no sean demasiado pesados, que pesen alrededor de un kilo y medio, o un máximo de dos kilos, para no cansarte durante la limpieza. También es importante elegir una máquina que dure en términos de autonomía. Los aspiradores portátiles a menudo se esfuerzan por ofrecer una gran sincronización, pero recuerda que siguen siendo aspiradores que deben utilizarse durante unos minutos y luego colocarse en la base de carga. En cualquier caso, considera comprar sólo los productos con al menos 15-20 minutos de autonomía. Una última precaución importante en un aspirador portátil es el sistema de limpieza y filtrado. Es bueno considerar la compra de máquinas con filtros HEPA de alta eficiencia, capaces de retener la suciedad liberando aire muy limpio al medio ambiente. Además, optar por aspiradoras con vacío rápido del tanque y que evitan cualquier contacto con el polvo es una gran conveniencia a la que no debes renunciar.

Además de estas características, entonces evaluamos el funcionamiento y el precio, intentando seleccionar para ti los aspiradores de mano que mejor encarnan el equilibrio entre los dos. En la siguiente selección de productos clasificados por precio creciente hemos incluido máquinas que parten desde 50 euros pero que consiguen mantener perfectamente una alta potencia sin perder autonomía.