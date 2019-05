Aspirador Miele: todos los mejores modelos

Nuestro análisis

Por qué confiar en nosotros

Ridble es el primer sitio en Italia dedicado a las guías de compras por tres razones: es, en primer lugar, el sitio dedicado a las guías de compras más longevo, habiendo cumplido 6 años el 18 de febrero de 2019. Es también el primer sitio de guías de compra por número de guías disponibles: ofrecemos más de 2000, siempre accesibles a los usuarios. Ridble es, finalmente, el primer sitio de guías de compras por el número de pedidos en línea generados: más de 100.000 pedidos fueron realizados en 2018.

De hecho, miles de lectores ya han confiado en nosotros para encontrar el mejor producto para tus necesidades, y la razón es simple: nuestra tarea es monitorear y seguir constantemente los productos durante años, con el fin de probarlos, analizarlos y compararlos entre sí para sugerir sólo los más notables, de acuerdo a las más diversas necesidades. La confianza en nosotros se ve recompensada con una tasa de satisfacción muy alta, igual a un total de 98%. Para consolidar nuestro modus operandi, hemos resuelto las más dispares dudas sobre compras no sólo en Italia, sino también en mercados más complejos y significativamente diferentes, como el español.

El por qué esto es posible está ligado a las habilidades y conocimientos que nuestros Especialistas necesariamente deben tener, incluso para crear una guía de compras. De hecho, para convertirse en un Especialista de Ridble necesita estudiar y probar más de 100 productos con el fin de demostrar que es realmente digno de ayudarte en las decisiones más difíciles. Además, cada Especialista se dedica por completo a una categoría de productos específica, porque no creemos en los “sabelotodos“: todos tienen áreas de experiencia y no escriben sobre todo sólo para generar tráfico.

Soy Simone y en Ridble me ocupo de algo con lo que todos tenemos que lidiar todos los días: la limpieza del hogar. Como especialista en limpieza, me informo continuamente sobre las formas y productos más innovadores y rápidos para limpiar la casa. Desde aspiradoras hasta fregadoras, no hay ningún dispositivo de limpieza que no pueda usar y mi armario de escobas es un verdadero arsenal de herramientas para combatir el polvo.

Además, cada mes actualizo personalmente todas las guías de compras de las que soy responsable.

Como confirmación de nuestro compromiso, basta pensar que nuestra competencia en guías de compras es reconocida por las marcas más importantes del mundo. Estamos, por ejemplo, entre los pocos sitios en el mundo que han creado una guía de compras directamente en Amazon Italia.

Cómo seleccionamos los productos

Los productos de esta guía de compras , en la que te ayudamos a elegir el aspirador Hoover perfecta para ti, se eligieron utilizando el método Ridble. Este modus operandi lo hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo y cada especialista lo aplica cada día a su categoría de experiencia. siguiendo 4 pasos rigurosos:

La oficialización es el primer paso importante para que una aspiradora Deik entre en nuestro radar de elección. No damos importancia a los rumores y charlas, sino que seguimos las marcas directamente, desarrollamos contactos con ellas durante las ferias y eventos del sector, manteniéndonos constantemente actualizados. Cada día, cada especialista se entera sobre el desarrollo y las nuevas tecnologías utilizadas en su campo de especialización hasta que el producto llega finalmente a la fase de lanzamiento al mercado.

En esta fase, el producto debe cumplir un segundo requisito, la elegibilidad. Esto significa que para ser incluido en nuestras guías debe ser realmente comprable tanto en tiendas en línea como en tiendas físicas. (en Italia, y España). Una vez que nos hemos asegurado de ello, pasamos a la tercera fase, la de la prueba. Aquí profundizo continuamente mis conocimientos sobre las aspiradoras en venta y descubro sus puntos fuertes y débiles, dándome una idea precisa de las necesidades de limpieza que el producto es capaz de satisfacer. Por último, si considero válido el producto, pasamos a la última fase, la de la selección en la que se inserta el aspirador Miele elegido en nuestras guías de compras. Sin embargo, mi trabajo no termina aquí y una vez al mes cuestiono mis elecciones y evalúo nuevos productos en base a los cambios en el mercado de la limpieza, siempre recomendando los mejores dispositivos para cada necesidad.

Si quieres saber más sobre el método Ridble visita nuestra página cómo trabajamos..

Pruebas técnicas

Para evaluar un aspirador Miele, examino inmediatamente la fuerza de succión observando la distancia a la que la máquina ya es capaz de aspirar la suciedad y probando la succión del cepillo con residuos más complejos como las migas o la comida de las mascotas. Luego pruebo el tiempo que tarda el tanque en llenarse de suciedad y lo fácil que es vaciarlo y limpiarlo en el lavabo. También pruebo todos los accesorios tales como tubos, boquillas adicionales y cepillos destinados y diferentes superficies. Pongo a prueba la eficacia de los cepillos de parquet, teniendo en cuenta tanto el nivel de limpieza como el hecho de que el hilado de los cepillos no dañe en absoluto el brillo de la madera, que pruebo en las partes más estrechas de la casa. Hablando de aspiradoras portátiles, las pruebo en varias superficies -no sólo en la mesa- e incluso compruebo su eficacia en la cama, en las sillas y en los asientos del coche. En cuanto a un robots aspirador Miele, por otro lado, también me centro en particular en el control: descargo la aplicación y compruebo su facilidad de uso, pruebo la programación y compruebo la compatibilidad con los asistentes vocales del mercado. Todo esto sin perder de vista la autonomía de las máquinas inalámbricas y calculando la duración real de la batería.