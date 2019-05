Apeman cámara deportiva: nuestra guía de compras

Apeman cámara deportiva: cuál comprar

Apeman es una de las muchas empresas chinas que produce dispositivos de bajo coste con un rendimiento decente. Sus productos están dedicados principalmente a aquellos que nunca han tenido una cámara deportiva y quieren acercarse a este mundo sin gastar mucho. Dado que estos productos son muy baratos, es una buena idea conocer las características que los componen antes de realizar la compra. Cuando se trata de cifras muy bajas, la línea que separa un buen producto de otro que no cumple con tus expectativas es muy delgada.

Las cámaras de acción suelen estar dirigidas a los deportistas pero, en los últimos años, también son muy utilizadas por las personas a las que les gusta viajar o que disfrutan tomando fotos y vídeos en la playa o en la piscina. La belleza de estos aparatos es su practicidad: pueden ser transportados sin problemas debido a su pequeño tamaño y pueden ser colocados en los lugares más diversos para tomas realmente creativas. Cuando se practican deportes, pueden estar pegados a personas y objetos. Con algunos accesorios se pueden enganchar a un casco, al manillar de la bicicleta, al pecho del atleta o incluso al parabrisas de un coche. Como se mencionó anteriormente, tienes que considerar algunas características básicas para elegir una cámara deportiva.

La primera característica que hay que tener en cuenta es el procesador de imágenes que se monta en el interior de las cámaras. Apeman utiliza principalmente procesadores Sony, Novatek e Hisilicon. Estos chipsets son muy populares en el mundo de las cámaras deportivas, algunas de las cuales también se utilizan en dispositivos de gama alta. Otro aspecto que no hay que subestimar es la lente. El objetivo de las cámaras de acción no se puede cambiar y no está equipado con un zoom, por lo que hay que evaluar el campo de visión, que se mide en grados, para entender el gran angular del disparo. Una Apeman cámara deportiva tiene casi siempre un campo de visión de 170°, que se puede cambiar mediante un recorte digital en la mayoría de los modelos. También es importante la conexión WiFi. Gracias a este último es posible establecer una conexión con los dispositivos portátiles para transferir fotos y vídeos, o para controlar la cámara a distancia (muy útil cuando la cámara deportiva está montada en varios accesorios o está posicionada en lugares particulares). Las cámaras deportivas Apeman están equipadas con chips WiFi, excepto en algunos modelos muy baratos, por lo que el uso compartido de archivos y el control remoto están garantizados. También debe asegurarse de que haya una pantalla integrada. Las cámaras de acción Apeman están equipadas con una pantalla (incluso la más barata) que te permite ver la escena que estás enmarcando a través deLive View y consultar la galería o los ajustes.

Por último, hay que tener en cuenta los accesorios. Las cámaras deportivas son populares porque se pueden utilizar con una amplia variedad de accesorios. Los más famosos son los selfie sticks, los chests (arneses que permiten colocar la cámara en el pecho) y las carcasas submarinas. Por lo general, en las cámaras deportivas de gama alta, los accesorios suministrados en el paquete son muy pocos. Una Apeman cámara deportiva se suministran con numerosos accesorios: ganchos adhesivos, abrazaderas para la fijación a estructuras tubulares, cintas para la cabeza, adaptadores para trípodes y, sobre todo, carcasas submarinas. En la práctica, comprando una Apeman, tienes muchos accesorios disponibles para hacer fotos y vídeos excepcionales, incluso bajo el agua. Este es un aspecto que no hay que subestimar, sobre todo cuando se compra la primera cámara deportiva: no tienes limitaciones de imaginación y puedes probar muchos tipos de disparo, tanto deportivo como no. Además, todas las Apemans son compatibles con los accesorios GoPro, el líder en accesorios para cámaras deportivas.

Dado que se trata de una empresa muy joven, actualmente hay pocos productos en el mercado. Por esta razón hemos evitado dividir esta guía de compras dedicada a la Apeman cámara deportiva en categorías. Además, como estos productos son muy baratos, se recomiendan a un público que no tiene muchos reclamos o que nunca ha tenido una cámara deportiva y quiere comprar una barata. Hemos listado los productos en orden de precio desde el más barato hasta el más caro.