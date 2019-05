AOC gaming monitor: los mejores modelos disponibles

AOC gaming monitor: cuál comprar

Para seleccionar un AOC gaming monitor o, en general, una pantalla, afortunadamente se requiere un análisis de relativamente pocas características, de las que hablaremos en breve. Primero, sin embargo, una pequeña premisa. Los conceptos más importantes a entender antes de empezar son dos. La primera es que la pantalla debe tener especificaciones relativamente correspondientes al potencial de tu equipo; tener un monitor 4K y luego explotarlo con una tarjeta de videojuegos de bajo rendimiento no tiene sentido, por ejemplo.

El otro aspecto a tener en cuenta es que no existe una pantalla objetivamente mejor, ya que las preferencias personales juegan un papel crítico en el proceso de selección. Un monitor gaming curvo no es peor, mejor o igual que un monitor 4K G Sync, simplemente están diseñados para ofrecer una experiencia diferente. Como resultado, dependiendo de tus gustos (priorizar la profundidad de color, querer más fluidez de fotogramas, etc.) tendrás que buscar un monitor que se adapte a tus deseos, y los monitores de juegos AOC cubren una amplia gama de opciones para adaptarse a los gustos de muchos tipos de usuarios. Las características a evaluar son claramente siempre las mismas, y la más importante es obviamente la relación formato/resolución de la pantalla.

La resolución correcta para el formato correcto

Una pantalla se caracteriza principalmente por cinco aspectos, y los tres más inmediatos a evaluar son la máxima resolución, tamaño y formato / forma de la pantalla. La resolución indica claramente el nivel máximo de detalle que puede representar el monitor, mientras que el formato indica la relación de tamaño entre los ejes horizontal y vertical. La mayoría absoluta de las pantallas son 16:9, donde este valor indica la relación anchura/altura, pero la gama de cortes que ofrecen los monitores de juego AOC también incluye opciones más “exóticas”.

En los últimos años, de hecho, han comenzado a ser cada vez más buscados y extendidos los paneles ultra-wide, o con 21:9 cortes o más, por lo que puedes disfrutar de una experiencia de juego más inmersiva. Estas introducciones añaden un factor adicional a tener en cuenta a la hora de considerar el tamaño de la pantalla, ya que una pantalla ultraancha que tenga una altura comparable a la de una pantalla 16:9 tendrá que tener un tamaño proporcionalmente mayor. Dicho esto, lleguemos a lo último que hay que sancionar en cuanto al corte de la pantalla. Es absolutamente necesario evitar los monitores Full HD de menos de 21″ (24″ si son ultra-wide) y de más de 27″ (29″ si son ultra-wide), mientras que para las pantallas de 4K es absolutamente necesario evitar las soluciones de menos de 27″ (32″ si son ultra-wide); sin embargo, no hay límite máximo para estas últimas. La razón de estas limitaciones es simple, y está relacionada con el rendimiento de la pantalla: si es demasiado pequeña, no se pueden ver los detalles más diminutos; si es demasiado grande, todo se mostraría “pixelado”.

La fluidez de las imágenes en la pantalla

Los dos últimos aspectos esenciales a tener en cuenta son la capacidad de la pantalla para mostrar una imagen fluida (es decir, larefresh rate) y la tecnología de retroiluminación utilizada. La frecuencia de actualización de la pantalla indica exactamente cuántas imágenes por segundo puede mostrar la pantalla; cuanto mayor sea el número, más fluida será la imagen (siempre que disponga de una GPU que pueda renderizar estos fotogramas rápidamente). Un AOC gaming monitor ofrece, en promedio, opciones realmente meritorias desde este punto de vista, ya que casi todas las pantallas ofrecen una framerate superior a 75 Hz, incluso las opciones de menor coste. Dicho esto, la compra de un producto AOC casi siempre estará por encima de la media de monitores de velocidad de cuadro en su gama de precios.

El tipo de tecnología de los paneles, por otro lado, se puede agrupar en tres grandes familias. Las pantallas Twisted Nematic (conocidas como TN) ofrecen tiempos de respuesta de imagen muy bajos, minimizando la latencia, pero siempre tienen ángulos de visión más bajos que el promedio y una profundidad de color que tampoco es digna de elogio. Las pantallas In-Plane Switching (IPS) son diametralmente opuestas: colores y blanco/negro bien marcados e intensos, excelentes ángulos de visión pero latencia superior. Finalmente, encontramos los paneles de Vertical Alignment(VA) que en definitiva actúan como punto de encuentro entre los dos mundos, sin exagerar ni fallar en nada.

Por último, el último elemento relacionado con la fluidez que hay que explicar es la presencia o la ausencia de Nvidia G-Sync o FreeSync, dos tecnologías que ayudan a mantener constante la fluidez de la imagen de la pantalla y así reducir posibles “saltos” en la velocidad de fotogramas. Varios monitores de juego AOC de gama media y alta cuentan con la inclusión de una de estas dos tecnologías, lo que refuerza aún más esta coyuntura en la lista de productos de la compañía taiwanesa.