¿Amplificar señal WiFi? Es posible si sabes cómo hacerlo

TP-Link Archer C50

Comencemos esta guía dedicada a cómo amplificar señal WiFi, con un producto vinculado a una situación estrictamente limitada, es decir, cuando se puedes pasar un cable Ethernet a través de algún canal para llevar un dispositivo a un punto de tu hogar donde se desea lograr una mayor cobertura. Esto no es impensable, dado que varios cables eléctricos y telefónicos corren dentro de tus paredes a través de conductos de cables, pero ciertamente es una de las soluciones más incómodas, pero te permiten no gastar tanto en un dispositivo, que puede ser menos potente y con menor rendimiento. Si quieres ahorrar dinero y probar una solución económica, entonces mira al TP-Link Archer C50, un router accesible con un diseño muy agradable, que soporta Wi-Fi dual band, un rango máximo de 1200 Mbps y 10/100 Mbit a través de cuatro de los puertos LAN integrados + 1 WAN.

No tienes una cobertura muy grande, y por esta razón reiteramos que sería una buena idea colocarla en una habitación no muy lejos de donde se quiere llevar el Wi-Fi, quizás en un área central de la casa. Claramente en este caso no tienes que apagar el Wi-Fi del módem que tienes proporcionado, de modo que tengas dos puntos de acceso diferentes en una sola habitación y tengas una cobertura prácticamente duplicada, aunque no utilices antenas potentes. Esto significa que hay que pasar un cable Ethernet muy largo por las paredes, así que elijas este modelo sólo si quieres ahorrar mucho y sabes dónde poner las manos.