Altavoz inteligente: los mejores productos del mercado

Echo Plus

Echo Plus es el altavoz inteligente expresamente dedicado a la domótica, pero también a aquellos que quieren una calidad de sonido aún mayor. Echo Plus incluye un woofer de 76 mm y un tweeter de 20 mm, con audio omnidireccional, y siete micrófonos en la parte superior. La característica más interesante, sin embargo, es la inclusión dentro de un módulo ZigBee, que lo convierte en un HUB para hogares inteligentes compatible con este estándar, y preparado para controlar muchos de los accesorios domóticos que utilizan este protocolo de comunicación. Los otros Echos también pueden controlar los accesorios domóticos, por supuesto, pero si están basados en ZigBee necesitarán un HUB (también llamado Gateway o Bridge) para conectarse a estos dispositivos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la serie de bombillas y luces Philips Hue, que necesitan el Bridge Hue para conectarse a Internet. Con Echo Plus, este puente no será necesario, y podrás comprar directamente los productos Philips Hue, así como los de todos los demás fabricantes que utilizan ZigBee para la domótica. Echo Plus también tiene otras características especiales: Posee un termometro interno, que permite obtener un parámetro para ser integrado en las escenas de una Smart Home, con la posibilidad de implementar eventos específicos en función de la temperatura detectada, y además añade a la salida AUX una entrada de audio, pudiendo así utilizar Echo Plus como difusor de una segunda fuente de audio conectada a ella.