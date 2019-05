Altavoz Bluetooth Xiaomi: las mejores soluciones del gigante chino

Altavoz Bluetooth Xiaomi: cuál comprar

En esta guía veremos cuál es el mejor altavoz Bluetooth Xiaomi del mercado. La empresa china, tras un breve periodo de concentración sólo en la parte móvil, ha decidido diferenciar su propuesta de negocio presentando un gran número de productos muy interesantes. Así que, en los últimos años, hemos visto explotar un pequeño universo de productos de la marca Xiaomi. Tenemos rastreadores de fitness, televisores, robot de cocina, productos inteligentes para el hogar y, por supuesto, también aquellos diseñados para la transmisión de audio.

Como se puede ver por el número dealtavoces Xiaomi en esta guía, la empresa china no está presente en el mercado con un gran número de dispositivos, sino que ha decidido centrarse en la actualización de los productos ya presentes mediante la producción de nuevas generaciones de altavoces Bluetooth, diseñados para mejorar los puntos negativos de las primeras generaciones. Hay que decir, sin embargo, que aquí no están realmente todos los altavoces desarrollados por Xiaomi. Algunos de ellos, como los “inteligentes”, sólo están disponibles actualmente para usuarios chinos, ya que todavía no están preparados para el extranjero – por ejemplo, no hay localización en el idioma español, por lo que todas las funciones inteligentes que se pueden controlar con la voz ya no están disponibles.

También en este caso, los productos Xiaomi se desarrollan teniendo en cuenta la estrategia comercial que los ha convertido en la empresa de éxito que es ahora: proponer dispositivos caracterizados por una excelente relación calidad/precio. En nuestra guía de altavoces Xiaomi veremos productos comercializados a precios muy competitivos, pero aún así capaces de soportar dispositivos mucho más caros. Obviamente hay algunas deficiencias, compromisos hechos para mantener bajo el precio de lista como la ausencia de la certificación IPX7 para los líquidos.

Sin embargo, a pesar de esto, cada altavoz Bluetooth Xiaomi de aquí te permitirá escuchar música de una manera satisfactoria, dándote la libertad de llevar estos altavoces contigo gracias a su pequeño tamaño y larga duración de la batería.