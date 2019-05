Altavoz Bluetooth Sony: los mejores modelos del gigante japonés

Sony SRS-XB10

El primer altavoz Bluetooth Sony que proponemos en esta guía, es quizás el mejor para aquellos que buscan una solución barata, compacta, fácil de transportar y capaz en general de un audio bastante discreto. De hecho, el Sony SRS-XB10, presentado en el CES 2017 en Las Vegas, es un altavoz Bluetooth culpable de captar la atención de muchos usuarios que buscan una solución de este tipo, especialmente en relación con el pequeño espacio que ocupa.

A pesar de su precio y tamaño, el XB10 integra la función Extra Bass (obviamente en toda la gama XB) diseñada para dar un impulso significativo a las frecuencias bajas. Además del aspecto sonoro, el pequeño SRS-XB10 también atrae la atención de aquellos que buscan un altavoz Bluetooth de Sony con certificación IPX5. La duración de la batería no es mala; el pequeño altavoz Bluetooth es capaz de soportar hasta 16 horas de escucha continua con una sola carga.

Como puedes ver, el pequeño SRS-XB10 es lo que podríamos llamar el “compañero de aventura” ideal, no sólo desde el punto de vista económico. El diseño minimalista no tiene ningún elemento distintivo particular, pero sin embargo es agradable. También hay un pequeño anillo de plástico duro para fijar el altavoz a una correa o al manillar de la bicicleta. ¿Qué decir de la posibilidad de crear un efecto estéreo simplemente acercándose a otro SRS-XB10?