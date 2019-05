Altavoz Bluetooth JBL: las mejores soluciones

Abrimos nuestra selección personal de los mejores altavoz Bluetooth JBL con uno de los modelos más queridos por los usuarios de JBL. La serie Go, ahora en tu segunda generación, es el punto de encuentro para aquellos que buscan un altavoz Bluetooth compacto, portátil, ligero y duradero que ofrezca una buena calidad de sonido.

El JBL Go 2 es por lo tanto la materialización de este tipo de petición. El Go 2 no tiene características especiales, sino las cualidades adecuadas para permitirte disfrutar de un altavoz que puede alegrar tus días al aire libre. Al igual que la primera generación, el Go 2 esconde un altavoz de 40 mm detrás de la rejilla frontal, con una potencia máxima de 3W y el clásico LED de estado oculto debajo.

La parte superior tiene algunos comandos, incluyendo el encendido, el botón Bluetooth y el balance de volumen; sin embargo, lateralmente, tenemos la entrada micro USB y la entrada AUX IN. La batería debe asegurar una escucha continua de unas 5 horas, con un tiempo de carga que debe durar un máximo de una hora y media. El Go 2 es por lo tanto el altavoz Bluetooth JBL adecuado para todos, para el uso diario, para aquellos que no están buscando soluciones especiales, sino que más bien ofrecen lo esencial.