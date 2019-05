Altavoz Bluetooth con radio: los mejores del mercado

Altavoz Bluetooth con radio: cuál comprar

Aunque estamos acostumbrados a escuchar música a través de los diversos servicios de streaming en línea (Spotify, Tidal, Apple Music y muchos otros), las radios siguen siendo una de las principales fuentes de disfrute del audio. Dejando a un lado los coches, no es tan extraño estar en diferentes lugares comerciales donde la radio es la que domina. ¿Cuántas veces has estado en una tienda de un centro comercial y has escuchado una de las muchas radios nacionales? Muchas, ¿verdad?

En esta guía de compras dedicada al altavoz Bluetooth con radio veremos cuáles son los mejores productos para comprar si quieres tener la oportunidad de escuchar la radio en casa o afuera ( si el producto tiene una batería integrada). Como siempre, hemos dividido los distintos productos en orden ascendente de precio, desde el más barato hasta el más caro. Nuestra elección tuvo en cuenta los altavoces Bluetooth con radio más interesantes tanto desde el punto de vista cuantitativo (es decir, el número de características presentes) como de la relación calidad/precio.

Algunos modelos son extremadamente básicos y baratos, mientras que otros están empezando a mostrar algunas características más pequeñas y una apariencia más refinada- tal vez chasis con mejores materiales que el plástico, etc. Sin embargo, lo que cada altavoz Bluetooth con radio tiene en común es la presencia de un módulo Bluetooth (algunos, los más caros, tienen el módulo Wi-Fi y mucho más). Los modelos elegidos por nosotros ofrecen la presencia de la radio FM clásica o DAB/DAB+ para los modelos más caros, útil para los que aman escuchar música con una calidad de audio muy similar a la de un CD.

Por último, los dispositivos más caros permiten escuchar la radio por Internet; se trata de una adición pequeña y extremadamente interesante. Está diseñada para satisfacer a los amantes de la música de 360°: de hecho, a través de la radio por Internet, se elimina el problema de colocar correctamente el altavoz con radio para enganchar la señal de radio. Con el Wi-Fi en casa (o en la oficina), tienes la oportunidad de escuchar tus programas de radio favoritos con total libertad, además de la comodidad de controlar estas funciones directamente desde la aplicación en tu smartphone.