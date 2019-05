Altavoz Bluetooth Beats: las mejores soluciones

Beats Pill+

Como parte de nuestra guía para comprar el mejor altavoz Bluetooth Beats, examinamos el Beats Pill+, el último altavoz Bluetooth producido por la compañía estadounidense. Al igual que la gran mayoría de los productos de la marca Beats, el Pill+ también es conocido y apreciado por sus cualidades de audio, y no sólo eso. A pesar de su pequeño tamaño, hablamos de 6,36 x 21 x 6,92 cm, la Pill+ es capaz de ofrecer audio con una calidad de sonido sorprendente.

El mérito es ciertamente debido al tipo de ecualización presente; esto no recompensa un género particular, pero intenta dar un sprint extra a todos los géneros musicales. Hay que decir, sin embargo, que, siendo un producto de la marca Beats, encontramos la clásica propensión a favorecer un poco las frecuencias bajas. No estamos hablando de algo marcado para arruinar la difusión normal de una canción, pero la diferencia es fácilmente perceptible.

Desde el punto de vista estético, este altavoz Bluetooth Beats presenta un chasis compacto y resistente, en forma de torpedo, con mandos rápidos situados en la parte delantera. Aquí encontramos un cuidado del diseño bastante pronunciado, con el botón de encendido en el lado izquierdo (con LEDs para indicar la carga restante disponible), el botón multifunción “b” en el centro y los balancines de volumen en el extremo opuesto.

La rejilla metálica esconde -pero no demasiado- un sistema de crossover bidireccional con tweeters y woofers separados, para garantizar una reproducción de audio nítida. A pesar de su apariencia básica, la Pill+ incorpora algunas cosas realmente interesantes. Además de la capacidad de emparejar rápidamente otra Pill+ para aumentar su salida, es incluso posible sincronizar dos altavoces para reproducir por separado el canal izquierdo y derecho, de modo que dispondrás de un auténtico sistema estéreo con todo lo que sigue.

La autonomía de este altavoz Bluetooth Beats debería garantizarte una escucha continua de más de 10 horas, con un tiempo de recarga de sólo 3 horas a través del cable Lightning incluido en el paquete. Por último, si estás lejos de casa y no tienes tu mejor batería externa, simplemente conecta el cable al altavoz Bluetooth para cargar tu iPhone u otro dispositivo.