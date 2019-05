Altavoces para iPhone: te presentamos los mejores del mercado

Sony SRS-XB20

Dentro de nuestra guía mejores altavoces para iPhone no podía faltar el Sony SRS-XB20, un altavoz decididamente interesante para complementar tu iPhone, especialmente por su tamaño compacto y portátil. El altavoz de Sony está equipado con la función “Extra Bass“, que es una optimización especial de audio que resalta los graves, dando así un sonido más cálido y envolvente. Las frecuencias bajas no son las únicas a salir valoradas; de hecho, gracias a un procesador de señal digital particular, desarrollado directamente por la compañía, el altavoz funciona bien incluso con géneros musicales en los que la línea de bajo no está tan presente.

Debajo de la rejilla frontal, el Sony SRS-XB20 cuenta con dos altavoces de 42 mm y un radiador pasivo, mientras que la parte trasera tiene una entrada clásica de jack de 3,5 mm y un puerto micro USB para la carga. La batería debe proporcionar una autonomía de unas 12 horas, con una sola carga, al menos de acuerdo con las declaraciones de la compañía. Además del módulo Bluetooth con el que puedes conectar tu iPhone, el altavoz también tiene el módulo NFC.

A pesar de su tamaño pequeño y compacto, el altavoz de Sony es capaz de desarrollar una potencia de 20 W RMS. Además, gracias a su certificación IPX5, el Sony SRS-XB20 es uno de los altavoces para iPhone más interesantes a tener en cuenta cuando se lleva al aire libre, incluso en presencia de líquidos.