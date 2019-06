Altavoces inalámbricos para PC: dar una voz al ordenador sin concesiones

Creative iRoar

Junto con el Sony SRS-X99, que veremos un poco más abajo, el Creative iRoar es uno de los altavoces inalámbricos para PC más bonitos del mercado actual. Dejando de lado por un momento la calidad del hardware presente para la difusión de audio, es sin duda un escenario para el cuidado extremo del diseño y de los materiales elegidos. El Creative iRoar se caracteriza por una carcasa de aluminio monobloque, adornada con un tratamiento de color cobre en los lados cortos.

En el piso superior hay un driver activo de 2.75″ con dos micrófonos y una larga serie de botones táctiles para controlar muchas funciones. También es interesante observar una serie de LEDs, situados en la esquina superior izquierda, que cambian a medida que cambia el modo de uso del Creative iRoar (parte de audio o teléfono). En el lateral, al nivel de la sección de color cobre, hay dos radiadores pasivos ocultos, mientras que en el frontal hay dos drivers de 2″.

La característica especial del Creative iRoar, que lo hace perfecto para aquellos que buscan un altavoz Bluetooth para PC por encima de la media, es la presencia de un sistema con dos amplificadores independientes. El primero amplifica los dos parlantes de 2″, el otro amplifica el subwoofer. La solución desarrollada por Creative recompensa así una difusión de audio de 360° con altavoces y radiadores pasivos colocados en direcciones opuestas para cubrir el volumen más amplio posible.

A completar este este pequeño monstruo de la potencia, obviamente encontramos soporte para el códec aptX, soporte de audio de 24 bits, entrada óptica, entrada AUX, NFC, soporte para micro SD (te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía sobre la mejor micro SD para comprar el que mejor se adapte a tus necesidades) y también una batería de 9000 mAh. Al igual que el Sony SRS-X99, el Creative iRoar le permite crear un puente entre dos altavoces para ofrecer una experiencia de audio aún más envolvente. Pero a diferencia del altavoz de Sony, el iRoar se basa en un cable vendido por separado para conectar dos altavoces.

El Creative iRoar no se vende por unos pocos euros. El diseño así como el hardware dentro de él tiene un costo. Es un altavoz dirigido a un público extremadamente exigente, obviamente no casual, que no se encuentra en absoluto a gusto cuando de trata de hacer compromisos a la hora de escuchar música, jugar o ver una película.