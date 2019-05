Alfombrilla gaming: cómo y cuál elegir

Alfombrilla gaming: cuál comprar

Afortunadamente, a diferencia de cualquier otro componente que forma parte de nuestra colección de un monitor gaming, no hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de ir y elegir qué alfombrilla ratón gaming comprar. Cada alfombrilla gaming que vamos a sugerir cumple la misma función, es decir, proporcionar una superficie homogénea que maximice la precisión del sensor óptico del ratón. Otra razón por la que este tipo de producto es absolutamente recomendable es que gracias a la alfombrilla de ratón protegerás tanto el periférico como la superficie de apoyo del desgaste por fricción, evitando así consumir la goma del ratón o, lo que es peor, marcar el plano en el que se utiliza el ratón.

Una última nota que queremos aclarar, antes de empezar a explicarlo todo, es que en este artículo no incluiremos los juegos de alfombrilla de ratón clasificados como “de gama alta”. La razón de esta elección es muy simple: no pensamos – dada la inmensa diferencia de precio con sólo una ganancia estética – que una alfombrilla gaming con iluminación RGB o con funciones avanzadas, sea realmente digna de ser sugerida, y en lugar de ir en contra de nuestra filosofía de una excelente relación calidad-precio, decidimos no resaltarlas.

Las (pocas, pero) importantes características para considerar

Aunque casi no hay diferencia entre las alfombrillas de ratón orientadas al juego y las versiones “normales”, todavía hay un par de factores de tener en cuenta. Un rasgo esencial para definir “gaming” una alfombrilla, es su capacidad antideslizante, realmente esencial para no perder el control del ratón cuando lo movemos frenéticamente en las situaciones más agitadas. Una vez que se ha establecido que las mejores alfombrillas ratón gaming se utilizan para asegurar un agarre firme en la superficie donde se coloca, también es importante determinar si está construido con materiales hidrófugos, ya que una alfombrilla húmeda no garantiza una superficie homogénea (además de reducir potencialmente la longevidad del producto).

Por último, pero no por ello menos importante, hay que evaluar el tamaño de la almohadilla gaming . Este aspecto es sin duda la característica más decisiva a la hora de elegir la mejor alfombrilla ratón gaming para tu caso específico, pero aunque es precisamente a discreción del usuario, no recomendamos la compra de ninguna alfombrilla demasiado pequeña. Si deseas realizar movimientos precisos cuando durante el juego te recomendamos utilizar -al menos la mayor parte del tiempo -un ajuste del sensor óptico del ratón superior a 1.500 PPP, por lo que tendremos que fatigar no poco para rotar la vista; la mejor alfombrilla gaming que nos ayuda en eso no tienen dimensiones inferiores a 300×250 mm.