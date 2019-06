Aire acondicionado WiFi: los sistemas para hacerlo smart y conectado

Aire Acondicionado WiFi Daikin STYLISH versión 2018 9000-12000 BTU

La serie Stylish de Daikin incluye acondicionadores de aire montados en la pared con un diseño cuidadosamente diseñado y algunas características interesantes. En particular, las aletas de la unidad interior están diseñadas para un flujo de aire concentrado, que se encuentra hacia arriba en caso de aire frío, o hacia abajo en caso de uso como bomba de calor. De esta manera, gracias al fenómeno físico llamado efecto Coandă, se consigue una mejor distribución de la temperatura, sin chorros de aire directos. El elegante acondicionador de aire regula de forma autónoma la humedad, mientras que el sistema patentado de Flash Streamer filtra las partículas, los olores y los alérgenos, proporcionando un aire limpio. Finalmente, el llamado Grid Eye Sensor analiza la temperatura de las superficies de la habitación en 64 áreas diferentes, para entender mejor dónde debe concentrarse el flujo de aire. El modelo FTXA35A, con unidad exterior, tiene una potencia de 12000 BTU, lo que permite mejorar el aire acondicionado de las habitaciones entre 25 y 40 metros cuadrados, considerando una altura media de techo de 2,70 metros. El modelo de 9000 BTU, FTXA25A, es ideal para habitaciones de entre 15 y 25 metros cuadrados. La clase de energía (A++++) es la mejor que puedas pedir.

Este acondicionador de aire WiFi ya tiene una tarjeta WLAN integrada (nota! Algunos acondicionadores de aire se venden como WiFi, pero es necesario comprar una tarjeta WLAN por separado), luego se conecta a la red Wi-Fi de tu casa y se vuelve instantáneamente manejable a través de la aplicación Daikin Online Controller. La aplicación en cuestión puede gestionar varios acondicionadores de aire al mismo tiempo, utilizando temporizadores y horarios semanalmente, así como controlar todas las funciones básicas (modo, temperatura, velocidad del ventilador, ahorro de energía). La aplicación Daikin también te permite controlar el consumo de energía de cada acondicionador de aire.

Sin embargo, carece de integración con ecosistemas domóticos como Google Assistant y Amazon Alexa, lo que impide el control por voz. También carece de la importante función de geofencing, que se puede implementar con el soporte del IFTTT. Sin embargo, una vez que se apaga el aire acondicionado, sólo se encenderá por programación o control manual, y no por la detección de temperaturas demasiado altas o bajas. En resumen, la integración con los mandos a distancia está ahí, así como la programación, pero el sistema no puede definirse como inteligente o domótico, lo que ocurre en cambio con los productos de terceros vistos anteriormente. Sin embargo, tiene la ventaja de tener siempre a mano todos los mandos del aire acondicionado, sin problemas de compatibilidad y sin tener que comprar accesorios de terceros. Por otra parte, no es seguro que algunos elementos no vayan a ser integrados posteriormente por los fabricantes, como el geofencing, o la compatibilidad con los ecosistemas domóticos, que son cuestiones relativas al software y potencialmente aplicables a los acondicionadores de aire que ya están en el mercado.