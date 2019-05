Adaptador wireless Xbox One PC: cuándo es aconsejable y para qué es

Adaptador wireless Xbox One PC: cómo funciona y cuándo es útil

De por si, no hay absolutamente nada que decir sobre cómo funciona un adaptador wireless Xbox One PC. La razón por la que deberías comprarlo, de hecho, es una y única: conectar el mando del Xbox One a tu PC sin usar cables. El funcionamiento de este accesorio, de hecho, es muy sencillo: externamente parece una memoria USB, y no es más que una cubierta para cubrir una antena Bluetooth 4.0 que recibirá la señal del pad para transmitirla a nuestro ordenador. Por lo tanto, dado que se requiere el Bluetooth, hay un corolario importante que especificar, es decir, que los mandos de la primera generación de Xbox One no son compatibles, ya que adoptan Wi-Fi. Para distinguir un pad de primera y segunda generación, fíjate en la imagen de abajo.

Dicho esto, puede que no sea necesario en absoluto en tu caso comprar una antena para conectar tu control. Si tu PC de juegos (o portátil) suporta la tecnología Bluetooth, puedes conectar el pad Xbox One o Xbox One Elite sin necesidad de una antena adicional. Originalmente sólo Windows 10 soportaba esta opción, pero desde hace algunos años se han puesto a disposición algunas actualizaciones que han hecho posible utilizar tanto la posible antena incorporada como el adaptador inalámbrico oficial de Xbox One de Microsoft, incluso en los sistemas operativos Windows 7 y 8.

Normalmente en el prefacio de nuestros artículos comerciales explicamos en general cómo elegir un tipo de producto que forme parte de la categoría especificada en el título, pero en este caso nos encontraremos sugiriendo sólo una opción. Aunque existen varias soluciones en el mercado, de hecho, sólo el adaptador inalámbrico oficial Xbox One de Microsoft te permite transmitir tu voz y conectar el pad a tu PC, convirtiéndolo instantáneamente en el único producto de este tipo que merece la pena adquirir.