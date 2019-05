Cuando el juego se pone difícil, tener un buen dispositivo puede marcar la diferencia entre una victoria y un juego terminado. A lo largo de los años, he probado teclados, controladores, auriculares, monitores y muchos otros dispositivos en busca del accesorio perfecto. Mi conocimiento está a su disposición para aconsejarle sobre los mejores accesorios para jugar tanto en PC como con su Xbox One.

Accesorios Xbox One es una serie de guías de compras diseñadas para todos los propietarios de las últimas consolas Redmond que buscan las mejores soluciones para mejorar su experiencia de juego. En esta colección encontrarás varias guías, cada una diseñada específicamente para aconsejarte sobre qué accesorios Xbox One elegir para satisfacer tus necesidades y para indicar si son accesorios diseñados para Xbox One o Xbox One X.

Todos los productos principales en sus respectivas categorías han sido monitoreados y analizados por nuestro equipo editorial, evaluando cada vez su validez en relación a la competencia. Con el paso de los años, muchos accesorios de Xbox One han salido a la luz y elegir la mejor opción en términos de relación calidad-precio en función del presupuesto puede ser más complicado de lo esperado, por lo que para minimizar la confusión y mejorar el uso de esta colección hemos decidido agrupar los artículos en categorías de acuerdo con el objetivo final de ese tipo específico de producto.

Nuestra principal prioridad a lo largo del tiempo, sin embargo, es mantener los artículos constantemente monitoreados y actualizados mensualmente. El objetivo final, de hecho, es ofrecer siempre una visión actualizada de los mejores accesorios para Xbox One del mercado. Para más detalles sobre cómo hacemos nuestras guías de compras, te invitamos a que eches un vistazo a la página cómo trabajamos.

Cuáles accesorios Xbox One elegir: los factores a considerar

Con la expansión de la familia Xbox One, que en los últimos años ha visto la llegada de Xbox One S (Slim Edition de la consola original) y Xbox One X (variante diseñada para jugar con la resolución nativa de 4K), han llegado numerosos accesorios y afortunadamente la mayoría de ellos son compatibles con todas las versiones del sistema. Dicho esto, sin embargo, es evidente que hay accesorios para Xbox One diseñados para un modelo específico y en estos casos destacaremos de forma clara y sencilla esta característica del producto.

Por ejemplo, es importante entender si el televisor que tenemos en nuestro poder tiene una resolución 4K o Full HD, porque aunque este último no forme parte de la familia de accesorios Xbox One podría ser considerado como tal en sentido amplio. Toda la filosofía de Xbox One X está asociada a los juegos de 4K, por lo que tener un televisor de 4K (antes o después de la compra de la consola) puede ser visto como un accesorio expresamente “para Xbox One X” y no para Xbox One S. En estos casos, entonces, especificaremos claramente la naturaleza del producto, para evitar compras involuntariamente erróneas o innecesariamente caras.

¿Qué Xbox One?

Antes de empezar con la serie de accesorios de Xbox One, parece que tenemos que dejar espacio para la elección de la propia consola en sus diferentes variantes. En caso de que todavía no sepas qué consola comprar o tal vez estés pensando en comprar una Xbox One para ampliar tu estación de juego, aquí puedes ver los diferentes modelos individualmente y cómo son en términos de características en comparación con otras soluciones en el mercado.

Accesorios Xbox One: los más comunes

Comenzamos oficialmente nuestra selección de guías dedicada a los accesorios Xbox One echando un vistazo los productos más comunes entre los propietarios de cada plataforma. Imprescindibles para aprovechar las funciones más importantes, como el juego o la comunicación online, estos artículos son capaces de ofrecerte muchas ideas para mejorar la llamada “calidad de vida”, es decir, la facilidad, versatilidad y, en general, la bondad de la experiencia de uso relacionada con la plataforma. El nivel de compatibilidad y los requisitos previos necesarios para poder explotar adecuadamente el producto en cuestión se especificarán de forma puntual, no te preocupe.

Accesorios Xbox One para la memoria

Con el paso de los meses y los años, la capacidad de almacenamiento de nuestra consola se convertirá sin duda en un problema, sobre todo porque el tamaño de los videojuegos aumenta constantemente en términos de GB, por lo que es imprescindible disponer de espacio adicional para ampliar la biblioteca de juegos con total tranquilidad. Con estos accesorios de Xbox One, de hecho, usted puede ampliar la memoria de tu consola con un gasto relativamente bajo y – dependiendo del sistema y el producto en cuestión – también puede conducir a mejorar en términos de velocidad de carga y más.

Accesorios Xbox One menos comunes

No todos los jugadores están necesariamente interesados en comprar accesorios de Xbox One como almohadillas o auriculares si ya están satisfechos con el paquete “estándar” ofrecido con la plataforma, pero hay algunos títulos que requieren (o se benefician enormemente) si se juegan con la ayuda de equipos alternativos. Un buen ejemplo de este aspecto lo ofrecen los juegos de carreras, que junto con un volante son capaces de ofrecer un nivel de inmersión y simulación de conducción mucho más meritorio que cualquier otro controlador. A continuación puedes encontrar nuestra selección, acompañada de un par de unidades de soporte el volante sobre un chasis sólido y no arruinar nuestros muebles.

