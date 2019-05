Accesorios Nintendo Switch es una serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan accesorios para Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo. Ayudarte a elegir los mejores accesorios de Nintendo Switch para tus necesidades específicas.

Nuestro equipo editorial ha examinado uno a uno los productos disponibles en el mercado de las principales marcas, seleccionando los mejores para una serie de categorías. Desde el lanzamiento de la nueva consola, y gracias al éxito obtenido en el mercado, el número de accesorios para Nintendo Switch no ha dejado de crecer. La elección puede ser más complicada de lo esperado dada la gran variedad y amplitud de la oferta. Por esta razón hemos identificado varias necesidades, cada una de las cuales está representada por un artículo específico.

Todos los artículos están constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente. Con el fin de ofrecerte una visión actualizada de los mejores accesorios Nintendo Switch del mercado. Para más detalles sobre cómo producimos nuestras guías de compras, consulta la página sobre cómo trabajamos.

Accesorios Nintendo Switch: los factores a considerar

Nintendo Switch tiene características que lo convierten en un sistema único en comparación con las consolas tradicionales -algunas obvias, otras menos- y estas características deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué más comprar además de la consola. Un protector de pantalla, por ejemplo, es una necesidad que se nota inmediatamente, pero hay algunos detalles en los que un jugador puede pensar sólo después de pasar algún tiempo con la consola en la mano, y decidimos analizar los casos principales.

La primera observación es cómo usaremos esta consola. Si pretendemos utilizarla principalmente como una consola convencional, dejándolo en el dock la mayor parte del tiempo y utilizando el televisor en lugar de la pantalla, es posible que necesitemos accesorios relacionados con este tipo de uso. Los protectores para el Joy-Con o un controlador Pro, que mejora enormemente la experiencia de juego, son grandes adiciones, especialmente para Bayonetta u otros juegos que requieren una destreza más difícil de lograr con los controladores básicos.

Si, por otro lado, vamos a comprar Nintendo Switch principalmente para poder llevarla con nosotros a cualquier parte, las consideraciones son muy diferentes. Es casi necesario, por ejemplo, comprar un estuche: Nintendo no incluye ningún tipo de protección en la caja con la que se vende la consola, y ponerla en una bolsa o mochila sin nada que amortigüe los golpes es muy arriesgado. O bien, una batería externa también es muy útil, dependiendo de la duración de nuestros viajes. Pero una funda protectora puede ser incómoda si ponemos a menudo la consola en el dock, ya que muchos hacen la tableta demasiado ancha para ser insertada, y la batería externa no es muy útil en casa.

Las dos cosas no son mutuamente excluyentes, por supuesto: las cubiertas siempre se pueden quitar y el controlador Pro se utiliza para mejorar aún más sólo el juego en casa, pero algunos accesorios pueden ser un gasto innecesario dependiendo del tipo de uso que hagamos. Y por último, hay accesorios como las tarjetas SD para ampliar la memoria interna de la consola, que son casi indispensables independientemente de su función principal.

En la elaboración de nuestras guías de compras hemos tenido en cuenta estos y otros factores; seguiremos añadiendo guías sobre diversos temas a medida que la consola se vaya extendiendo al mercado, para asegurarnos de que conozcas todas las opciones disponibles.

Accesorios Nintendo Switch: Cover

Si acabas de comprar un Nintendo Switch, el primer accesorio que te puede interesar es una funda o estuche. Una de las principales características de la consola, de hecho, es su portabilidad: como se ha explicado anteriormente, Nintendo ha construido un dispositivo híbrido, capaz de funcionar tanto como una consola de salón como una consola portátil similar a la Nintendo 3DS y a la histórica Game Boy. Y, para evitar correr riesgos al colocar la consola en la bolsa, se recomienda utilizar una funda o estuche para evitar dañar los botones y los componentes. En el mercado existen diferentes tipos, desde fundas que protegen sólo la tableta como si fuera un teléfono móvil hasta bolsas de viaje reales que pueden guardar de forma segura consolas, juegos, dock y accesorios.

La primera guía de compras que hemos producido está dedicada a los estuches y fundas para la Nintendo Switch. ¿Buscas las mejores soluciones para transportar y proteger tu Nintendo Switch? Aquí están las soluciones que hemos elegido, basadas en las ofertas del mercado. Hemos considerado los materiales, el peso, el tamaño y otros factores dependiendo de lo que necesitamos y de nuestro presupuesto.

Accesorios Nintendo Switch: Láminas protectoras

Esta sección está parcialmente vinculada a la categoría anterior. La pantalla de la Nintendo Switch es una pantalla táctil capacitiva, cuyas funciones se utilizan como teclado o en algunos juegos, lo que significa que, si bien es duradera y está bien hecha, tocarla a menudo puede dejar marcas. Así que cuando se trata de proteger tu dispositivo portátil, no faltan las láminas protectoras en nuestra colección de los mejores accesorios Nintendo Switch. Existen diferentes materiales, dependiendo de nuestras necesidades y presupuesto, desde el plástico hasta el vidrio templado.

Protección de pantalla, contacto perfecto y la certeza de que estás jugando con seguridad: estas son las características que esperas de una lámina para Nintendo Switch. Por esta razón, la segunda guía de compras que te ofrecemos tiene por objeto ofrecerte una selección de las mejores láminas para Nintendo Switch.

Accesorios Nintendo Switch: Controlador

Absolutamente a considerar, con respecto a los accesorios Nintendo Switch, es la compra de un controlador secundario. Esto puede satisfacer una variedad de necesidades, desde compartir experiencias multijugador con otros jugadores con un paquete adicional de Joy-Con, o simplemente obtener más con un controlador Pro.

Accesorios Nintendo Switch: Dock

Dada la naturaleza híbrida de Nintendo Switch, también es necesario considerar la posibilidad de comprar una base secundaria – o dock – para usar la consola en modo fijo en un televisor o monitor en otras habitaciones. Además de las soluciones oficiales clásicas, también existen muelles alternativos que pueden ayudar al usuario en cuanto al espacio necesario para su colocación dentro de una habitación determinada.

Accesorios Nintendo Switch: Baterías externas

Cuando se trata de consolas portátiles, como teléfonos inteligentes o tabletas, el uso continuado y el consumo de batería significan una necesidad con la que todos los jugadores se han encontrado por lo menos una vez – especialmente para una consola que puede ejecutar juegos de muy alto nivel, que por lo tanto requieren más potencia. Recargar la batería es un elemento clave a tener en cuenta, y aunque Nintendo Switch puede mostrar resultados sorprendentes, sigue siendo útil tener una reserva de potencia disponible para viajes largos en tren o avión.

Es por eso que la Colección Accesorios Nintendo Switch no podía carecer de una guía dedicada a las Baterías Externas. Nuestra selección se hizo tanto eligiendo las mejores baterías externas en general como considerando las más adecuadas para las características del Nintendo Switch.

Accesorios Nintendo Switch: Micro SD

Uno de los pocos ‘problemas’ de la consola se refiere a la memoria interna. Si bien es cierto que los 32 GB disponibles son suficientes para instalar juegos descargables, también es cierto que se van a llenar muy rápidamente, especialmente si nuestra colección está principalmente en formato digital. Pero Nintendo Switch ofrece la posibilidad de ampliar el espacio disponible, gracias a la ranura micro SD de la tableta, y es capaz de soportar una gran variedad de modelos y “cortes” en diferentes tamaños.

Hemos seleccionado las mejores tarjetas micro SD para la consola para esta serie de accesorios de Nintendo Switch. Fuimos a considerar tanto la compatibilidad como el tamaño, calculando cuánto espacio ocupan en promedio los distintos juegos, para poder ofrecer la mejor solución para cada presupuesto y necesidad.

Accesorios Nintendo Switch: Cuffie

La cuestión es un poco más compleja, sin embargo, con respecto a la compra de los auriculares para el Nintendo Switch. Si bien es posible conectar cualquier tipo de auriculares con cable en modo portátil gracias a la presencia de la toma estándar de 3,5 mm, para el uso de auriculares en modo acoplado es necesario obtener un par de auriculares inalámbricos. Y en este sentido, dado que no existe una lista oficial de auriculares compatibles proporcionados por Nintendo, te recomendamos que consultes la siguiente guía.

Accesorios Nintendo Switch: Router

Los módems proporcionados por las compañías telefónicas no están necesariamente diseñados para el gaming. Por lo tanto, puede valer la pena considerar la compra de un router específico, especialmente si hay problemas de compatibilidad o de señal que dificultan la conexión a alta velocidad. La Nintendo Switch tiene algunos pequeños problemas con algunos modelos, pero incluso si no necesitas resolver un problema técnico, puede ser una buena opción para una conexión más estable y rápida.

Explicamos las características de los routers bajo examen, dando también un simple resumen de cómo funcionan los módems y routers y cuáles son las características a tener en cuenta. Examinamos una gama de modelos para cada categoría, que van desde productos para la audiencia media hasta modelos especializados para el juego.

