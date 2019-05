Accessori fotografía es una serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan accesorios para fotos. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos específicamente diseñados para un objetivo: ayudarte a elegir entre los mejores accesorios de fotografía del mercado los que mejor se adapten a tus necesidades específicas.

El universo de los accesorios de fotografía es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra como ésta. Hoy en día, de hecho, hay accesorios diseñados y fabricados para diferentes categorías de usuarios con sus respectivos usos y cuando se trata de fotografía la discusión se vuelve aún más complicada. Sobre esta base hemos decidido desarrollar una serie de guías de compras, con el fin de ayudarte en tu trabajo de selección.

Para desarrollar estas guías, nuestra redacción ha examinado uno a uno los accesorios fotografía de las principales marcas, seleccionando las mejores y ubicándolas en sus España – Amazon, entre todos – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que es indudablemente lo mismo para todos aquellos que leen esta página que se enfrentan a una compra. Cuando esté a punto de realizar una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas visión de futuro. Si gastas algo más, a menudo obtendrás un producto con una vida útil más larga, pero también con un equipo adicional, lo que aumenta enormemente el disfrute de la experiencia fotográfica. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la web, con el objetivo de facilitarte la compra y de disfrutar plenamente de la mejor relación calidad-precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos están constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente con el fin de ofrecerte una visión constantemente actualizada de los mejores accesorios para cámaras del mercado. En nuestras guías siempre encontrarás productos válidos, a menudo de última generación, equipados con las mejores soluciones disponibles en el mercado. Estamos muy interesados en garantizarte sólo lo mejor, por lo que puedes estar seguro de que la compra de un producto que aparece en nuestras guías de compra no te decepcionará. Para más detalles sobre cómo hacemos nuestras guías, te remitimos a la página de cómo trabajamos.

¿Qué accesorios fotografía elegir? Los factores a considerar

Los accesorios básicos de fotografía dependen en gran medida de tus necesidades y presupuesto. Típicamente, lo que a un fotógrafo nunca debe faltar como accesorio fotográfico incluye una mochila fotográfica, una memoria SD/CF para la cámara, un trípode y uno de los filtros fotográficos de su elección entre los que pueden ser adecuados para él- pero también hay mucho más.

Los factores a considerar para la elección ciertamente se relacionan con la urgencia. ¿Prefieres la fotografía de paisajes? Entonces necesitarás urgentemente un trípode. ¿Tiene muchos objetivos y más cuerpos de cámara? Entonces debes elegir una mochila o una bolsa para la cámara. Del mismo modo, si prefiere la fotografía de retrato, puede que no necesites un trípode primero, pero puede que necesites comprar un flash para dar la luz adecuada a tu modelo. De lo contrario, si eres un videomaker semi-profesional, necesitarás el trípode adecuado para conseguir la fluidez que necesitas para realizar un buen proyecto.

A continuación nos referiremos a los accesorios indispensables ya mencionados, tocando también categorías específicas como los productos para usuarios experimentados y los para tomas en movimiento.

Accesorios fotografía: el mínimo indispensable

En esta sección encontrarás nuestras guías de compras de accesorios fotografía estándar. Se trata de accesorios indispensables, una especie de “equipamiento básico” sin el cual no podrás sacar el máximo partido de tu cámara. Desde una tarjeta de memoria hasta diferentes tipos de trípodes, estos son los accesorios mínimos para fotografiar.

En primer lugar, es necesario que entiendas tu estilo fotográfico y tus intereses personales, que son extremadamente subjetivos y no pueden ser recomendados. Si necesitas elegir entre la mejor compact flash o tarjeta SD, asegúrate de tener una cámara que soporte ese formato. En la mayoría de los casos, una cámara compacta, una cámara bridge, una cámara SLR y una cámara mirrorless integran una ranura SD, sin embargo, muchas cámaras SLR profesionales ofrecen la posibilidad de insertar una compact flash. Las diferencias se explican bien en los siguientes artículos, así que asegúrare de elegir una tarjeta que se adapte a tu cámara.

En cuanto a los trípodes, todas las cámaras tienen accesorios estándar (el clásico tornillo de 1/4 en la parte inferior), por lo que no tienes que preocuparte tanto por la compatibilidad como por el peso de tu cámara y el tipo de situaciones de uso en las que tienes que asegurarte de que el accesorio que compras no te cause problemas. Por ejemplo, con un trípode demasiado barato se corre el riesgo de que la cámara se mueva demasiado en una situación de viento extremo.

Accesorios fotografía en movimiento

La segunda sección presenta las guías de compras de accesorios estrictamente diseñados para el transporte de tus cámaras y de todos sus equipos. Un tema que siempre ha sido muy apreciado por todos los fotógrafos que se ven obligados a elegir el mejor producto para garantizar la máxima seguridad sin afectar negativamente el peso y el transporte.

Accesorios para los más expertos

Cuando hablamos de accesorios fotografía, como se mencionó anteriormente, estamos hablando de un mundo muy vasto. En el que es posible encontrar productos y soluciones para todo tipo de usuarios. Las guías de compras que se han visto hasta ahora se centran en los tipos de uso y, en general, en los usuarios más o menos novatos. Sin embargo, las de esta sección están diseñadas para usuarios más experimentados.