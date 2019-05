Accesorios cámara deportiva: nuestra selección de las mejores

APEMAN Floating Hand Grip

El Floating Hand Grip es producido por APEMAN y difiere del modelo anterior por dos razones principales: no es extensible y es impermeable. Está fabricado íntegramente en plástico y recubierto de goma en la parte central para un agarre más firme. Tiene una montura GoPro, así que para usarlo con otras cámaras deportivas que no tengan este accesorio necesitas el adaptador recomendado arriba. La empuñadura flotante es especialmente útil para aquellos que están acostumbrados a disparar bajo el agua: es impermeable y sobre todo flotante. Esta última característica, junto con el cordón para asegurar el palo a la muñeca, permite no perder el selfie stick con la cámara deportiva adjunta cuando estás en el agua. Al no ser extensible, se recomienda para tomas estables que no necesitan mantener la cámara alejada del sujeto que está grabando el vídeo. El APEMAN Floating Hand Grip se vende a un precio muy bajo, pero garantiza una buena calidad de construcción. Si estás buscando un selfie stick no extensible y estás acostumbrado a bucear, este es el producto para ti.