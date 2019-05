eReader Kindle: ecco i migliori modelli per una lettura al top

eReader Kindle: quale comprare

Quando si parla di eBook Reader, il 90% delle volte si finisce per tirare in ballo gli eReader Kindle di Amazon. L’azienda statunitense è infatti leader del mercato, proprio grazie alla gamma Kindle che da diversi anni propone soluzioni estremamente valide a prezzi molto convenienti – soprattutto se si considera il Kindle, ovvero l’eBook Reader più economico. Con il passare del tempo e con l’aumentare dell’interesse del pubblico verso questa particolare categoria di dispositivi tecnologici, diverse compagnie competitor hanno presentato prodotti altrettanto validi, spesso integrando feature che la compagnia di Bezos ha fatto sue diversi anni dopo – ci viene in mente la certificazione per l’impermeabilità degli eReader Kobo, un punto dove Amazon si è mossa in netto ritardo rispetto al resto del mercato.

Gli eReader Kindle attualmente in catalogo sono tre e vengono distinti non solo dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto per le caratteristiche tecniche. Il modello più economico, il Kindle, è quello l’azienda propone come soluzione entry level. È un eBook Reader piccolo, compatto, leggero, con il corpo in plastica e un display di dimensioni ridotte ma perfette per la lettura. Il Paperwhite è invece il prodotto che fa da ponte fra la fascia medio-bassa e quella medio-alta. Il design è estremamente simile a quello del Kindle, ma Amazon differenzia questa soluzione da quella entry level grazie alla presenza di un panello più definito e retroilluminato.

La linea di eReader Kindle si chiude con l’Oasis, ovvero la soluzione top di gamma per chi è alla ricerca di un prodotto di altissimo livello, a partire dal design. Infatti quest’ultimo presenta uno chassis in alluminio, un pannello più grande rispetto agli altri eReader e anche la retroilluminazione offre una esperienza di lettura più appagante. Tutte e tre le soluzioni si basano sulla tecnologia E-Ink Carta. Senza entrare in tecnicismi da capogiro, vi basti pensare che il fine ultimo di questi pannelli è quello di mimare la carta dei libri.

Questa permette di offrire un’esperienza di lettura che ricorda quella di un libro in tutto e per tutto. All’interno della nostra guida abbiamo deciso di presentare i prodotti in ordine di prezzo crescente, proprio come fa Amazon sul suo eCommerce. Ognuno di essi è pensato per soddisfare una particolare categoria di persone, ma sono tutti accomunati dalla perfetta integrazione con i servizi Amazon e da uno store di eBook con migliaia e migliaia di titoli.