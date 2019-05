eBook Reader Kobo: una panoramica sui migliori modelli

Kobo Clara HD

Aumentando il prezzo troviamo il Kobo Clara HD. È un eBook Reader Kobo pensato per chi ama eReader molto piccolo e compatti, perfetti per essere portati sempre con sé. Per darvi un’idea dell’ottimo lavoro di ottimizzazione portato avanti dalla compagnia, il Kobo Clara HR misura 157 x 111 x 8,3 mm con un peso di circa 166 grammi.

Per darvi un’esempio della compattezza del Clara HD, il Kindle Paperwhite di Amazon, suo diretto concorrente, arriva a pesare anche 40 grammi in più, 50 se consideriamo la variante 3G. 50 grammi in meno (così come 40) fanno la differenza sul polso, soprattutto se siete degli avidi lettori che amano passare ore ed ore a leggere i vostri libri preferiti.

Il Clara HD presenta la stessa diagonale Kobo Aura Edition 2, quindi 6 pollici, con risoluzione HD, ma aumenta di un bel po’ per quanto riguarda la densità di pixel che arrivano a 300 PPI. Cresce anche la dimensione dello spazio a disposizione: 8 GB. Se 4 GB risultavano più che sufficienti anche per i lettori piuttosto avidi, il doppio di spazio a disposizione dovrebbero far dormire sogni tranquilli anche a tutti quelli che sono in grado di leggere decine di libri all’anno.

È ovviamente presenta anche la tecnologia ComfortLightPro per quanto riguarda l’abbattimento dell’esposizione alla luce blu del pannello Carta E-Ink, soprattutto durante le ore di buio. Il resto della scheda tecnica vede la presenza di una batteria da 1500 mAh (teoricamente in grado di alimentare il piccolo eBook Reader per diverse settimane) ed il classico corredo di formati supportati: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, TIFF, BMP, TXT, HTML, RTF, CBZ e CBR.