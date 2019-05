Dyson Aspirapolvere: ecco i prodotti migliori

Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2

Potenza. Basterebbe già solo a descrivere l’aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 dotata di ben 36 microspazzole oscillanti che non lasciano scampo nemmeno al granello di polvere più piccolo. Un sistema che sostituisce i filtri per l’aspirazione in favore dell’ennesima innovazione Dyson.

L’addio al filtro classico non è però l’unica rivoluzione. La “grande palla” nel nome di Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2, fa riferimento alla forma del traino, quasi totalmente sferico e capace di rimettersi sempre in piedi. In questo modo Dyson ha eliminato tutti i problemi dati dal trascinarsi dietro il traino, che diventa una zavorra leggera e molto più comoda da trasportare.

La spazzola pneumatica è infine l’ultimo componente di un corredo di potenzialità davvero rivoluzionarie. Proprio come per il V8, anche questo aspirapolvere può riconoscere una grande varietà di superfici e cambiare potenza di aspirazione a seconda del suolo. Il manico snodabile a 360 gradi fornisce invece ancora più mobilità per raggiungere ogni angolo.

Sono solo 700 i watt che servono per far funzionare il motore di questa bellezza. Il serbatoio da 0.8 litri invece, non è tra i più capienti creati da Dyson ma si fa fatica a riempirlo tutto e basta un secondo per pulirlo. Infine tra gli accessori in dotazione troviamo il beccuccio piatto, per divani o materassi, e quello lungo per il battiscopa e spazi ristretti.

Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 unisce innovazione e funzionalità classiche offrendo un livello di aspirazione pazzesco. Se il vostro aspirapolvere ha ormai raggiunto l’eta da pensione e non siete ancora pronti ad abbandonare il filo, questa è la migliore soluzione per la vostra casa. Come per ogni prodotto Dyson però, la pecca potrebbe essere il prezzo elevato.