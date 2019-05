Dyson aspirapolvere senza filo: i migliori per una pulizia veloce e perfetta

Dyson aspirapolvere senza filo: perché scegliere un prodotto Dyson?

L’innovazione è sempre stato l’obiettivo principale dell’azienda Dyson. “Come fare per poter migliorare qualcosa?” è stata la domanda che negli anni Dyson si è posto arrivando infine a portare novità in settori che sembravano arrivati al loro limite. Negli anni 80 James Dyson diede vita al suo impero immaginando un sistema di aspirazione innovativo ispirato dal movimento di un ciclone: il motore ciclonico insieme al serbatoio cambiarono per sempre il settore della pulizia, sostituendosi come soluzione definitiva ai sistemi di aspirazione tradizionale e alla raccolta della polvere nel sacco che andava continuamente cambiato.

Ancora oggi Dyson è uno dei produttori più all’avanguardia nello studio di nuove tecnologie per il trattamento dell’aria. Dyson aspirapolvere senza filo è uno dei migliori esempi di innovazione portata da questo produttore nel settore. Una scopa elettrica, che non ha bisogno di prese, estremamente potente e con una autonomia irraggiungibile per la concorrenza. Un oggetto molto leggere e maneggevole che in pochi click è anche possibile trasformare in un aspirapolvere portatile per ripulire piccole superfici come divani o abitacolo dell’auto.

La tecnologia Dyson, che ormai è diventata uno standard anche per tutti gli altri produttori, si è sviluppata a tal punto da riuscire a mettere la potenza di 15 cicloni nella stessa macchina. Dyson aspirapolvere senza filo è in grado di pulire al meglio qualsiasi tipologia di pavimento risucchiando anche lo sporco più ingombrante come briciole, grumi di capelli e persino croccantini.

Dyson ha creato diversi modelli di aspirapolvere senza filo e che fanno tutti parte della serie V. In questa guida ve ne proponiamo due: il Dyson aspirapolvere senza filo modello V8 e la sua ultima evoluzione V10. Per avere subito un’idea della principale differenza tra i due vi rimandiamo all’immagine qui sopra che mostra un passaggio dell’aria più diretto nel V10 senza l’angolo di 90 gradi che invece era presente nel V8.

Prima di passare ai prodotti consigliati in questa guida è utile soffermarsi sulle quattro versioni che Dyson ha in commercio dei suoi aspirapolvere senza filo. I vari nomi potrebbero confondere ma la differenza principale tra Animal, Fluffy, Motorhead e Absolute si trova solo nelle dotazioni. L’aspirapolvere principale (motore, beccuccio a lancia e spazzola multifunzione) non cambia, variano solo le spazzole e gli accessori offerti insieme ad esso.

La versione Absolute, è quella più completa ed integra: spazzola a rullo morbido, per superfici delicate; spazzola a propulsione diretta, per un super livello di aspirazione; mini turbo spazzola, per una super aspirazione anche sulle piccole superfici e mini spazzola delicata, indicata per non danneggiare i tessuti e le stoffe di divani e sedili.

Le altre versioni disponibili sono tutte una riduzione della versione Absolute: nella Animal c’è tutto quello che abbiamo appena elencato meno la spazzola a rullo morbido. Nella Fluffy c’è tutto ad eccezione della spazzola a propulsione diretta. E nella versione Motorhead, invece, c’è solo la spazzola a propulsione diretta.

Tutte queste differenze di dotazioni sono pensate per accontentare tutti i tipi di esigenze: la versione Fluffy soddisferà chi ha una pavimentazione delicata, la Animal è chiaramente indicata per un amante degli animali, la Motorhead è il modello più basilare mentre la Absolute offre un livello di pulizia a 360 gradi.

Il nostro consiglio è quello di puntare sempre alla versione Absolute, perché l’efficienza di Dyson rispetto alla concorrenza si misura specie a livello di spazzole, ma nei box di acquisto che troverete sotto ci sono anche le altre versioni disponibili così da farvi un’idea dei prezzi. A seconda della dotazione infatti il prezzo dell’aspirapolvere potrebbe oscillare tra i 50 e i 150 euro in più. Vediamo ora nel dettaglio i Dyson aspirapolvere senza filo V8 e V10.