Doro smartphone: ecco i migliori modelli pensati per i senior

Doro smartphone quale comprare

Quando si parla del duo “Doro smartphone” è bene sottolineare di quale azienda stiamo parlando. Doro è un’azienda specializzata nello sviluppo di telefonia mobile semplificata e di servizi che aiutano i senior a condurre una vita più attiva. Gli anziani sono sempre più alla ricerca di dispositivi che gli permettano di fare le cose più facilmente, anche quelle che non avrebbero mai pensato di fare.

In qualità di leader mondiale nel mercato di cellulari per anziani, il binomio Doro smartphone offre telefoni e cellulari semplificati, applicazioni e telefoni fissi con una ottima qualità audio, uniti a una serie di soluzioni digitali smart pensate per i senior. L’ultima arrivata è dedicata alla sicurezza dei senior che vivono soli nella propria casa: il Response by Doro. Il servizio è un evoluzione della richiesta di emergenza integrata nei telefoni svedesi, che tramite il pulsante di assistenza, inviava un messaggio e una chiamata di aiuto rivolta solamente ai contatti stretti della persona anziana, come amici e parenti. Con il nuovo servizio l’utente senior potrà essere messo in contatto direttamente anche con un centro di assistenza che prenderà in carico la richiesta d’aiuto in ogni momento della giornata, 24 ore su 24.

Un tassello chiave della strategia svedese: realizzare telefoni semplici e comodi da utilizzare, ad un prezzo contenuto, che mettano i nonni nella condizione di poter rispondere alle telefonate, controllare Whatsapp e guardarsi in pace le foto dei nipoti. Ma non solo, confeziona servizi ad hoc che possano permettere a parenti e familiari di stare sempre tranquilli sullo stato di salute del senior avendo la consapevolezza di poter contare su un buon servizio di emergenza in caso di bisogno.

Perché comprare un prodotto dell’accoppiata “Doro smartphone”? Perché costano poco, sono belli da vedere e sono funzionali alle esigenze dei nonni, proprio perché sono stati realizzati pensando esattamente a loro. Per cui troverai tastiere grandi e con i pulsanti ben distanziati, schermi con la possibilità di zoomare il testo e la semplicità di poter far tutto con al massimo due tocchi. Insomma, tutto quello che serve se cerchi cellulari semplici per anziani, ma non solo: l’offerta svedese è ricca e variegata per cui è difficile non riuscire a trovare quello che cerchi.

La nomenclatura utilizzata da Doro per i suoi device non è chiarissima, per cui cercheremo di aiutarti in questa guida alla ricerca del miglior dispositivo del duo “Doro smartphone” proponendoti soltanto i più appetibili e provando a rispondere a tutti i tuoi bisogni e le tue necessità, tenendo sott’occhio anche il lato economico. Andiamo a vedere quali sono i “Doro smartphone” che fanno maggiormente al caso tuo.