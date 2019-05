Domotica Apple: i migliori prodotti compatibili con HomeKit

Domotica Apple: quale comprare e come funziona

Prima di vedere quali sono i migliori accessori da acquistare per rendere più intelligente la propria abitazione, cerchiamo di capire cosa significa davvero basarsi sulla domotica Apple, e quindi sull’ecosistema Apple Homekit. Tra i tre ecosistemi domotici più diffusi – Google Home/Assistant, Amazon Alexa e, appunto Apple HomeKit – quello della casa di Cupertino è certamente il meno supportato per numero di device compatibili presenti in commercio. Inizialmente Apple aveva imposto che ogni accessorio per smart home integrabile nella piattaforma HomeKit, dovesse necessariamente includere un chip di autorizzazione; in seguito le maglie della rete sono state allargate, rendendo per le aziende un po’ più semplice l’adesione alla piattaforma di domotica Apple.

Se siete utilizzatori di iOS, sappiate che avete la piena libertà di scelta riguardo l’ecosistema domotico su cui basare la vostra abitazione, ma certamente Apple HomeKit non può che rivelarsi la scelta meglio integrabile con quello che dovrebbe essere il telecomando tuttofare di casa, ovvero lo smartphone. Un altro sistema di controllo degli accessori smart e connessi di casa è la voce, e in questo caso potete sfruttare l’assistente virtuale Siri per controllare luci, interruttori, termostati e così via. Siri è sempre disponibile sul vostro iPhone, iPad e Mac, ma anche attraverso lo smart speaker Apple HomePod, che però non è al momento venduto in Italia.

L’app Casa

Tutti i prodotti compatibili con Apple HomeKit sono integrabili nell’app Casa, che troviamo sui nostri dispositivi iOS e, a partire dal sistema operativo Mojave, del 2018, anche su macOS. L’app Casa sarà il vero centro di controllo di tutti i nostri dispositivi compatibili con il sistema di domotica Apple, e diventerà l’unica app che dovremo aprire per controllare tutti gli accessori della nostra abitazione smart; certo, l’app proprietaria di ciascun produttore sarà comunque da usare la prima volta per settare i device al meglio, e solo sporadicamente per cambiare qualche impostazione avanzata, ma nella gestione quotidiana, Casa sarà la via di accesso preferenziale a tutti i controlli, ovviamente in abbinamento alla nostra voce, oppure ai sistemi di controllo esterni che abbiamo deciso di implementare, come gli interruttori wireless e connessi.

Attraverso l’app Casa è inoltre possibile creare delle scene e delle automazioni, permettendoci di controllare un grande numero di dispositivi con un solo comando. Ad esempio dicendo “Hey Siri, buonanotte!”, potremo attivare una scena che spenga tutte le luci di casa, abbassi la temperatura del riscaldamento a 18 °C, controlli che la porta d’ingresso sia chiusa – ed eventualmente che venga chiusa a doppia mandata – e così via… Forse è superfluo dirlo, ma affinché sia possibile fare tutto ciò è necessario essere dotati rispettivamente di punti luce smart, un termostato intelligente e una serratura altrettanto domotica – il tutto allo stesso tempo compatibile con la piattaforma Apple HomeKit.

La questione dell’HUB

Controllare gli accessori dell’abitazione è un’operazione che può essere fatta quando siamo in casa ma, ovviamente, anche quando non ci siamo, poiché è sufficiente uno smartphone connesso ad internet. Tuttavia, se vogliamo svolgere questa operazione attraverso Apple HomeKit, viene richiesto un dispositivo in più che svolga la funzione di HUB. Come ha spiegato Apple anche sul suo sito ufficiale, “per controllare gli accessori HomeKit da remoto, occorre un HomePod, una Apple TV 4K, Apple TV (4a generazione), Apple TV (3a generazione), o iPad.” – e aggiungiamo qui che Apple TV di 3a generazione non supporta l’accesso da remoto per gli utenti in condivisione o l’accesso remoto alle videocamere abilitate per HomeKit. In pratica questo significa che se vogliamo controllare i dispositivi compatibili con Apple HomeKit da remoto o sfruttando le automazioni (magari basate sull’orario o sulla posizione geografica), è necessario che in casa, e connesso alla rete Wi-Fi, sia presente uno dei dispositivi sopra citati, e che questo sia abilitato a funzionare con HUB domestico, cosa che si ga attraverso una semplice impostazione di iOS.

Chiariti tutti questi aspetti, concentriamoci ora sulla vera e propria guida agli acquisti dei prodotti compatibili con la domotica Apple, e quindi con la piattaforma HomeKit. Qui vedremo una panoramica di vari accessori, divisi per categoria di impiego, come illuminazione, sicurezza, climatizzazione e così via. Iniziamo dunque.