Dell notebook: guida alla scelta del modello giusto

Dell Notebook: la serie Inspiron

Sono i Dell notebook pensati per il segmento consumer. Della gamma Inspiron fanno parte laptop tradizionali e 2 in 1. I prezzi variano molto: si va dai notebook economici, adatti a chi fa un uso base del computer, fino a modelli che costano ben oltre i 1000 euro. Se state cercando un prodotto standard, gli Inspiron sono quindi un ottimo punto di partenza. Ma anche se desiderate qualcosa di più versatile e potente, vi basterà considerare le configurazioni più avanzate (e costose) di questa serie.

Sono 3 le linee principali in cui si divide la serie Inspiron. Vediamole di seguito.

Serie 3000

nel catalogo di Dell notebook non sono presenti molti prodotti economici e, se la vostra intenzione è quella di portare a casa un Dell, ma spendere il meno possibile, gli Inspiron della serie 3000 sono i primi modelli a cui guardare. Qualcuno potrebbe rimanere ingannato dal nome e supporre che di questa linea facciano parte modelli da 13 pollici, ma in realtà in questo momento basta un’occhiata al sito del produttore per capire che stiamo parlando di 15 pollici standard. Quali sono le loro caratteristiche? Processori di fascia bassa (Intel Celeron), schermi HD, assenza di disco SSD, quantitativo base di RAM. Configurazioni del genere si prestano ad un utilizzo davvero minimal: se state valutando questo tipo di prodotto, non aspettatevi certo grandi reattività e prestazioni. Su questa fascia di prezzo il nostro consiglio è quello di scegliere un produttore diverso, o fare uno sforzo per salire con il budget oltre i 300 euro di questa serie.

Serie 5000

la serie mid-level e più equilibrata tra i Dell notebook Inspiron. Particolarmente apprezzata dagli studenti, è un’ottima via di mezzo tra prezzi contenuti e prestazioni dignitose. All’interno di questa serie troviamo prodotti di diverse dimensioni (si va dai 13 ai 17 pollici), categorie (sono inclusi alcuni convertibili) e caratteristiche tecniche. Come processori infatti avremo i5 o i7 (per alcuni modelli è presente anche una configurazione con i3) di settima e ottava generazione. Le schede grafiche sono integrate o dedicate di basso livello: sarà necessario guardare ad altre delle linee di Dell notebook per trovare soluzioni di livello superiore. La buona notizia è che nella stragrande maggioranza dei casi sarà possibile scegliere configurazioni con SSD, per una maggiore reattività del sistema. La serie Dell Inspiron 5000 è una delle migliori se si cercano notebook bilanciati, di buona fattura, in grado di confrontarsi con tutti i task più comuni, dalla navigazione web, al foto editing, alla programmazione. Come prezzi ci troviamo tra i 500 e i 600 euro.

Serie 7000

il top all’interno della fascia prettamente consumer di Dell notebook, con prezzi che partono dagli 800 euro. Anche in questo caso il polliciaggio è variabile (dai 13 ai 17 pollici). Dal punto di vista esteriore si differenziano dagli Inspiron 5000 per i materiali utilizzati (alluminio, in questo caso), design curato e linee più sottili, incluse le cornici che circondano lo schermo. Troveremo poi display Full HD (touchscreen, in particolare se si parla di convertibili), SSD di serie, processori i7 di ultima generazione… non mancano schede grafiche dedicate di buon livello. Non stiamo parlando di prestazioni da gaming, ma di soluzioni in grado di dare il boost necessario per dedicarsi anche a editing video o modellazione 3D, se non si gestiscono progetti eccessivamente complessi.