Dell Italia Black Friday: tutte le offerte

Dell Italia Black Friday: quello che c’è da sapere

I giorni

Innanzitutto, il Black Friday è l’ultimo venerdì di novembre. Ma di cosa si tratta? Detto semplicemente, è una tradizione americana (ormai mondiale) in cui si concentrano gli sconti più importanti di tutto l’anno, a segnalare la partenza del periodo di shopping di Natale. In questo periodo ci sono offerte enormi e riduzioni fortissime, per dare una breve descrizione; se vuoi approfondire ulteriormente puoi leggere la nostra spiegazione alla pagina Che cos’è il Black Friday.

Questo evento cade il 29 settembre quest’anno, ma non si tratta di una sola giornata. Il periodo di sconti si espande infatti alla settimana precedente, dal 22 al 29 novembre, per sfruttare quanto più tempo disponibile. Gli sconti continuano inoltre nel Cyber Monday, il lunedì successivo all’evento (2 dicembre), che è esclusivamente dedicato al mondo tech ed elettronica.

Le offerte di Dell

Nello specifico, il Dell Italia Black Friday come sarà svolto? Innanzitutto confermiamo che se hai sempre adocchiato un prodotto Dell, resta l’occasione migliore di tutto l’anno. Gli sconti saranno sostanziali, e se vedi qualcosa che ti attira in questa guida è praticamente provato che non scenderà di prezzo più di così.

Per quanto riguarda dove comprare, la selezione è folta. Il primo negozio da segnalare è Amazon, che offre due tipi di sconti. Gli sconti giornalieri si spiegano da soli, mentre le offerte lampo durano poche ore e bisogna quindi approfittarne molto in fretta. Tra gli altri store, eBay, UniEuro e Euronics seguono una filosofia ad esaurimento scorte, in cui sono disponibili in sconto solo un numero limitato di prodotti. Per quanto riguarda invece ePrice e GearBest, la loro scelta è di fare un sistema “a lotteria” particolare, che è basato quasi solamente sul capitare sulla pagina di sconti al momento giusto ed è difficile da prevedere.

In sostanza, è consigliato acquistare immediatamente qualcosa a cui si è interessati dato che si rischia di veder svanire lo sconto (o il prodotto) se si aspetta troppo tempo.

Vera convenienza?

Un dubbio può sorgere: quanto è davvero conveniente il Black Friday? La risposta è moltissimo, se si seguono regole precise. È impossibile negare che molti commercianti ne approfittino di liberarsi di roba che non vende, e di conseguenza ci sono prodotti di qualità dubbia in offerta. Oppure, cosa abbastanza comune, lo sconto in realtà ne porta il prezzo solo leggermente al di sotto del vero valore di mercato. Per questo ci occupiamo di scremare e selezionare solo le vere offerte, sfruttando la nostra conoscenza per garantire che qualunque acquisto sia un vero e proprio affare.

Altra considerazione: questi sconti sono l’offerta perfetta per i regali di Natale. Questo perchè non solo puoi permetterti regali al di sopra dei prezzi normali, ma anche perchè le liste di sconti offrono ottime idee per chi ha difficoltà a trovare il regalo giusto. E, soprattutto, perchè comprare i regali durante il Black Friday permette di evitare gli ingolfamenti tipici durante i periodi di consegna più concitati, garantendo che arrivino in tempo per le feste.

Servizi speciali da considerare

Parlando di consegna, Amazon Prime è un vantaggio enorme in questo periodo. Il servizio di consegna ultrarapido di Amazon garantisce sonni sereni, e soprattutto permette di accedere a sconti esclusivi e di non pagare spese di consegna. Ma, soprattutto, offre un periodo di prova gratuita perfetto per il Black Friday che puoi provare sulla pagina di Amazon Prime. Inoltre, nel caso fossi uno studente, Amazon Prime Student permette di spingere la prova a 90 giorni e di pagare metà prezzo se decidi di continuare a usare il servizio. È un vantaggio significativo, e puoi iscriverti a questo indirizzo.

Per quanto riguarda le aziende, esiste Amazon Business, ed è qualcosa che ogni azienda dovrebbe avere. Si tratta infatti di uno speciale tipo di account gratuito che trasforma Amazon in un servizio per aziende invece che per utenti normali, fornendo vantaggi come opzioni speciali e l’utilissimo scarico del fisco tramite fatturazione elettronica. Puoi dirigerti alla pagina di registrazione di Amazon Business per creare il tuo account. Infine, se vuoi provare un servizio di musica in streaming Amazon Music Unlimited ha lanciato una nuova offerta che permette di pagare 99 centesimi per accedere a 4 mesi di servizio.