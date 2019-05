Custodia Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Orzly custodia da viaggio

Utilizzata frequentemente da noi in redazione, Orzly custodia da viaggio è pratica, efficace e permette di trasportare anche qualcosina in più. Con una tasca in cui poter infilare i lacci per Joy Con e altri accessori, la custodia offre un’ottima qualità per il suo prezzo ridotto, inclusa una linguetta in grado sia di proteggere lo schermo dai graffi che di contenere cartucce aggiuntive per i nostri viaggi. Modellata sulla forma della console, la custodia cerca di mantenere lo spazio al minimo, ma il suo guscio rigido in etilene imbottito all’interno offre la resistenza necessaria.

Orzly custodia da viaggio: la nostra prova

Bisogna ammettere che c’è qualcosa di speciale in un prodotto senza fronzoli a prezzo contenuto. Offrire esattamente e solamente quello che serve è un obiettivo ammirevole, ed quello che ha fatto Orzly con questa custodia da viaggio. Molto solida, il guscio esterno realizzato in etilene vinil acetato è perfettamente in grado di proteggere la console da impatti e bruschi spostamenti, grazie soprattutto ai due elastici interni utilizzati per tenere Nintendo Switch fermo al suo posto. Certo, questi elastici rendono l’inserimento leggermente più difficoltoso rispetto ad altre custodie, ma il risultato finale è molto più solido e perfetto anche per viaggi di lunghezza maggiore.

Ciò non vuol dire che non ci sia qualche extra interessante, ma Orzly li mantiene contenuti. Molto pratica la scelta dei due “rigonfiamenti” sul guscio esterno. Quello posto sul retro crea un cuscinetto assieme all’imbottitura interna, lasciando uno spazio vuoto sul lato opposto dello schermo in modo da fornire ulteriore spazio per ridurre impatti. Il lato frontale è separato dal guscio da una linguetta proteggi-schermo e dalla tasca per accessori, che crea un altro spazio vuoto in grado di attutire gli impatti. Questo significa che in caso di un impatto che appiattisca perfino il rigonfiamento, il peso della console viene scaricato principalmente sui Joy-Con, che vanno montati sul tablet per poterla inserire nel case.

Può sembrare un lato negativo, ma in caso di impatto molto violento (stiamo parlando di livelli ben più distruttivi del lasciar cadere la console) è meglio che a subire danni siano parti facilmente rimpiazzabili rispetto allo schermo o ai componenti interni. Piccolo vero lato negativo: la tasca interna è di dimensioni ridotte, e accessori o ulteriori Joy-Con vanno facilmente a premere sulla console stessa. Bisogna però vederlo come un semplice extra fornito dallo spazio a disposizione.