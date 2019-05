Cuffie è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di periferiche auricolari per la riproduzione sonora. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra le migliori cuffie sul mercato quelle più adatti alle tue specifiche esigenze.

L’universo degli accessori è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono accessori pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di cuffie il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno i modelli dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata delle migliori cuffie sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

I fattori da considerare

Scegliere un paio di cuffie sembra una cosa a primo impatto davvero molto facile, ma così non è. Questo perché le tipologie sono davvero tantissime, e ad esse sono anche associate innumerevoli tecnologie differenti per la resa in varie circostanze. Dai modelli più minuti a quelli più invasivi, con o senza riduzione del suono, aperte o chiuse… ce n’è davvero per tutti i gusti!

La cosa però lascia un po’ confusi: da dove partiamo? Niente paura, perché siete finiti davvero nel posto giusto. Fare più categorizzazioni, sebbene possa sembrare una cosa poco chiara, non è affatto sbagliato. Si tratta, infatti di un accessorio presente sul mercato da anni, e sono tantissimi i target in cui hanno trovato spazio: basti pensare anche a situazioni così specifiche come quelle dei call center o quelle da comunicazione durante le sessioni di gioco, durante i podcast e chi più ne ha più ne metta.

Dovendo acquistare quindi un paio di cuffie, dunque, da dove si inizia a ragionare? Innanzitutto possiamo sicuramente dire che un unico paio per tutti gli utilizzi più disparati, semplicemente, non esiste. Il motivo é presto detto: non tutte si adattano fisicamente a tutte le attività. Nella scelta delle migliori cuffie distinguiamo quindi svariate tipologie di criteri di scelta proprio per questo motivo.

Cuffie per form factor

Il primo criterio é il form factor. Per form factor si intende il formato utilizzato dalle cuffie per essere indossate. Da che mondo e mondo, i formati principali sono tre: in-ear (o intraurali), on-ear (o sovraurali) e over-ear (circumaurali). Si tratta, sostanzialmente, del metodo in cui i driver interni delle cuffie si appongono e relazionano col padiglione auricolare.

Cosa cambia all’atto pratico? Sicuramente le attività che si svolgono mentre si indossano. Ad esempio, con un paio di over-ear da studio non è affatto il caso di allenarsi in palestra (ad esempio, cascano), piuttosto che con un paio di in-ear non si può pensare di mixare in modo professionale musica ad una serata come DJ. Oltre ai semplici motivi di praticità possiamo distinguere casistiche diverse: c’è chi ad esempio può preferire un approccio meno invasivo all’ascolto, con cuffiette non troppo interne, sebbene c’è da dire che partire prevenuti su un formato, magari in base alle proprie poche esperienze con modelli non proprio comodi, rappresenti uno degli errori più frequenti per gli utenti. Oltre alle categorie di form factor classiche però, c’è da aggiungere che sono nate nel tempo delle piccole grandi “varianti”. Ad esempio, negli ultimi anni si sono fatte spazio le in-ear “totally wireless”, ovvero le cuffiette completamente indipendenti fra loro grazie ad un sistema di ponte Bluetooth. Sebbene siano in-ear, è evidente che si tratta di un prodotto diverso rispetto alle classiche con cavo.

Sezione guide in fase di sviluppo…

Cuffie wireless o wired

Arriviamo dunque ad un’altra distinzione cruciale classica quando si parla di cuffiette: meglio con cavo, puntando su prestazioni pure elevate, oppure senza cavo, per eliminare ingombri e magari disturbi di sottofondo? Anche in questo caso non si può rispondere con precisione, in quanto è la bontà dei prodotti a fare la categoria, però già sapere in modo convinto se preferire una o l’altra tipologia aiuta molto nella scrematura dei modelli papabili. E in tutto ciò, che ne è dei vecchi e cari auricolari?

Sezione guide in fase di sviluppo…

Cuffie per fascia di prezzo

Questa sezione della nostra collana è dedicata a coloro i quali nell’acquisto di un paio di cuffie sono influenzato dal fattore prezzo. Dalle più economiche a quelle più costose, ti basterà scegliere un range di prezzo per trovare qualcosa che fa al tuo caso.

Attenzione però: non scegliere con fretta per non avere troppe pretese dai modelli economici, oppure cercare l’extralusso quando questo non è realmente necessario.

Spazio ai brand

Se hai già in mente uno specifico brand o se vuoi consultare i migliori modelli di un marchio, in questa sezione trovi le guide all’acquisto dedicate alla gamma di prodotti dei più importanti brand.

Categorie di utilizzo

Il mondo delle cuffie è talmente vasto che, a seconda della finalità per la quale si vuole comprare un paio di cuffie è possibile identificare la migliore soluzione in uno specifico brand o in una particolare categoria di cuffie. Ecco perché in questa sezione abbiamo raccolto le guide all’acquisto dedicate a consigliarti la migliore soluzione per specifici ambiti di utilizzo.

Premesso già che non esiste un modello in grado di adattarsi a tutte le circostanze, è importante dunque individuare gli utilizzi classici: vi serve un paio di cuffie per allenarvi? Ci sono dei modelli specifici su cui puntare. Ve ne servono un paio da studio? Da DJ? Per suonare uno strumento? Discorso completamente analogo. Per questo motivo abbiamo scelto di indirizzarvi su tutti i vari ambiti differenti con delle guide dedicate.

Cuffie per il gaming

Le cuffie non sono un argomento esclusivamente tecnologico. Uno degli ambiti di utilizzo più ricercati è sicuramente quello collegato al gaming. Un buon paio di cuffie è infatti fondamentale per migliorare la propria esperienza videoludica. Indipendentemente dalla piattaforma di gioco utilizzata, in questa sezione trovi diverse guide all’acquisto pensate per aiutarti sull’argomento.