Cuffie Xbox One: la selezione dei migliori headset per la console Microsoft

Cuffie Xbox One: quali comprare

Seppur concepito con un ottica PC oriented, i principi che vi abbiamo segnalato nel nostro articolo sulle migliori cuffie gaming risultano egualmente utili per stabilire quali siano gli aspetti fondamentali da cercare anche in un paio di cuffie Xbox One. L’unica leggera differenza che mi sento di evidenziare è che la natura primariamente comunicativa di questi dispositivi è ancora più enfatizzata nell’ambiente console, dato che comunemente queste piattaforme videoludiche vengono impiegate con una televisione dotata già di speaker integrati e – di conseguenza – in un contesto che più difficilmente richiede le cuffie come fonte audio primaria.

Il comfort

Detto questo, se siete intenzionati a migliorare l’esperienza sonora senza acquistare altoparlanti (o semplicemente a migliorare la qualità della vostra voce nella chat vocale) di seguito vi riassumiamo brevemente i tre aspetti chiave da considerare in ogni potenziale paio di cuffie Xbox One, primo fra tutti il comfort. Essendo questi prodotti creati per essere tenuti in testa anche per lunghi periodi di tempo, assicurarsi che il design ed i materiali siano indicati per ridurre al minimo stress, sudorazione e surriscaldamento è di primaria importanza.

Il microfono (e gli speaker)

Subito dopo avere valutato la comodità delle cuffie Xbox One in questione, bisogna chiaramente passare ad analizzare la qualità del microfono. Questa, infatti, è la componente che rende “da gaming” un paio di cuffie e la cui presenza è imprescindibile. Un buon microfono, infatti, è imperativo per giustificare l’esborso e distinguere un prodotto di fascia più bassa da uno più meritevole, risultando paradossalmente un fattore ancor più determinante della qualità dei driver (ovvero degli speaker) oppure della presenza o meno di feature come il surround sound. Questo aspetto può sembrare contro-intuitivo, ma a conti fatti per finalità di gaming il supporto al suono surround non è affatto necessario, dato che anche in un contesto stereo è assolutamente possibile distinguere benissimo la direzionalità del suono.

Nel caso non crediate a questa affermazione e necessitiate di prove “ascoltabili”, vi invitiamo ad indossare un paio di cuffie o auricolari (indipendentemente dalla loro qualità) e riprodurre questo breve filmato di appena un minuto. Chiudete gli occhi e cercate di ascoltare con una mentalità spaziale da dove provengono i suoni, e capirete perché non è essenziale il surround in un paio di cuffie Xbox One.

L’importanza della validità del microfono rispetto a quella degli speaker, inoltre, è ulteriormente enfatizzata dal fatto che l’audio di un paio di cuffie da gaming non sarà mai equiparabile ai livelli raggiungibili con un set di cuffie non da gaming di fascia alta, perché altrimenti i prezzi diventerebbero poco permissivi. Sia chiaro, questo non significa che un headset non possa avere una buona resa sonora, ciò che intendo dire è che non dovete assolutamente aspettarvi una qualità dell’audio fenomenale da un paio di cuffie Xbox One ed in generale dagli headset da gaming, proprio perché non sono pensate tanto per ascoltare quanto per comunicare.

Meglio con o senza fili?

L’ultimo aspetto da chiarire è se desiderate o meno optare per un headset wireless o cablato. Personalmente ritengo che un paio di cuffie senza fili – per quanto l’assenza di un filo possa sembrare più pratica – raramente giustifichi l’esborso maggiore. Se da un lato infatti questi prodotti offrono maggiore liberà di movimento, dall’altro limitano molto l’utente per quanto riguarda la carica della batteria, creando situazioni non proprio convenienti nel caso si scarichino. Inoltre, il rapporto qualità/prezzo è ulteriormente inflazionato per colpa della generale inferiorità delle specifiche tecniche in proporzione al prezzo.

La decisione finale, però, dipende interamente dalle vostre preferenze e dal tipo di setup che avete. Esistono giocatori che favoriscono cuffie senza fili anche se sono seduti ad un metro dalla console, così da non avere il fastidio del cavo. Esistono, invece, persone che non vogliono mai doversi preoccupare di ricaricare la batteria quindi vogliono soluzioni cablate a tutti i costi. Concettualmente la regola dovrebbe essere “se siete vicini andate per il cablato”, ma il nostro suggerimento è di scegliere ciò che preferite.

Di seguito vi offriamo una selezione di prodotti per venire incontro ad entrambe le tipologie di utente, ma prima un’ultima raccomandazione per i possessori di una Xbox One di prima generazione: la console non supporta il bluetooth, quindi evitate di acquistare headset che si connettono in quella maniera, ed i primi controller non avevano un ingresso da 3,5 mm quindi se è questo il vostro caso vi suggeriamo di acquistare l’adattatore per cuffie che trovate qui sotto o – in alternativa – un controller Xbox One differente.