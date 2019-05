Cuffie Xbox One S: i migliori modelli

Cuffie Xbox One S: quale comprare

Fortunatamente le procedure da seguire e le caratteristiche da analizzare sono grossomodo le medesime che abbiamo già descritto nel nostro articolo orientato più in ottica PC-ista alle migliori cuffie gaming. Detto questo, è importante però capire che vi sono alcune differenze più o meno marcate a livello di esigenze tra giocatori PC e console.

La più evidente e facile da notare è che mediamente un giocatore console è molto più portato ad usare le cuffie solo quando deve chattare e non quando sta giocando da solo. Questo perché, per ovvi motivi, le console sono quasi sempre poste sotto la televisione, che già di suo è dotata di speaker o addirittura accompagnata da soluzioni come soundbar gaming o casse per TV. La loro natura prettamente comunicativa è dunque ancor più marcata su console che su PC, e quindi l’importanza del microfono e del comfort rispetto alla bontà degli speaker è dunque più marcata.

Comfort, il vero must

Per distinguere un buon headset da uno mediocre, il primissimo aspetto da verificare è la sua bontà lato comfort. Sia che si tratti di modelli per PC che di cuffie Xbox One S o cuffie PS4, infatti, la comodità non è affatto negoziabile e spesso e volentieri è il punto che maggiormente giustifica la diversità di prezzo tra le varie fasce. Dovendo indossare questi prodotti anche per diverse ore consecutive, diventa chiaramente molto importante assicurarsi di avere una soluzione che non è molto comoda o – peggio ancora – stringe troppo la testa.

I punti più critici per valutare la comodità di un paio di cuffie sono il livello qualitativo dell’imbottitura, dei materiali di rivestimento e le possibilità di regolazione dell’archetto di sostegno. Il peso, inoltre, può essere anch’esso inteso come un importante punto da valutare ma non è importante come quelli precedentemente citati. Chiaramente un paio di cuffie più leggero graverà meno sul capo e risulterà più comodo, ma (a patto di stare sotto i 450/500 grammi) non vi sono differenze significative.

Microfono e speaker

Una volta constatato che le cuffie Xbox One S in questione siano comode, è importante passare al prossimo step, ovvero capire che tipo di microfono è presente. Esistono principalmente due tipi di mic, ovvero omnidirezionale ed unidirezionale. Un modello omnidirezionale catturerà i suoni che percepisce indipendentemente dal loro punto d’origine, mentre i modelli unidirezionali – generalmente preferibili – percepiranno solamente i suoni provenienti di fronte al microfono. I migliori modelli, indipendentemente dal fatto che siano di una tipologia o dell’altra, potrebbero anche includere la cancellazione attiva dei suoni ambientali, feature utilissima così da mitigare la trasmissione di suoni fastidiosi e/o non inerenti alle comunicazioni.

Per quanto riguarda gli speaker (o driver) il discorso è anch’esso semplice. Di un set di speaker bisognerà infatti valutare principalmente il range di frequenza (ovvero lo spettro di frequenze che possono riprodurre, dove maggiore è il gap migliore è la fedeltà della resa) e la presenza o meno del surround sound. Detto questo, però, quest’ultimo punto è relativamente facoltativo e sicuramente non necessario per finalità di gaming, dato che – contrariamente a quanto lascia intendere l’opinione comune – è assolutamente possibile offrire senso di direzionalità anche solo con un semplice setup stereo. Nel caso vogliate una prova di questa affermazione, è sufficiente che voi indossiate un paio di cuffie ed ascoltiate i suoni di questo video. Quest’aggiunta, dunque, è apprezzabile ma non sentitevi obbligati a spendere di più solo per avere accesso a feature come Dolby o DTS (a meno che non vogliate per vostro gusto personale averle a disposizione).

Con o senza fili?

Infine, l’ultimo vero must da controllare – ma non per questo poco importante – è se la tipologia di connessione di quello specifico prodotto è cablata o wireless. Di per sé l’assenza di un filo potrebbe anche sembrare la scelta più ovvia, visto il ridotto ingombro e le conseguenti limitazioni motorie che si potrebbero avere nei casi in cui ci si deve spostare. Detto questo, però, è anche altrettanto vero che questa maggiore “comodità motoria” arriva anche con un gigantesco contro: la presenza di una batteria da ricaricare.

Dover interrompere la propria sessione di gaming per prendere un cavo, che di fatto nega in toto il pregio del wireless è una realtà che a mio avviso è estremamente fastidiosa. Detto questo, però, è anche vero che molte persone vogliono a tutti i costi non avere un cavo ed è sufficiente ricordarsi di caricare le batterie mentre non si gioca per bypassare in parte il problema. Non esiste dunque una risposta a questo dilemma, e solamente voi personalmente potrete scegliere per cosa optare, però una cosa è certa: a parità di prezzo un modello cablato avrà sempre speaker e microfono più performanti.