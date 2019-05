Cuffie wireless Xbox One: come e quali scegliere

Cuffie wireless Xbox One: quali comprare

Vi abbiamo già spiegato in alcune nostre guide – come ad esempio quella dedicata alle migliori cuffie gaming per PC – che le finalità ultime dietro all’acquisto di un headset, specialmente su console, sono solitamente due. La prima è dotarsi di uno strumento per comunicare online. L’altra, invece, è semplicemente per non disturbare i nostri coinquilini.

Anche i tratti più importanti da valutare sono due. Il primo è la validità del microfono, che deve necessariamente offrire un livello di qualità e pulizia generale dei suoni percepiti così da rendere i nostri messaggi chiari e facili da percepire. Il secondo, invece, è il comfort, dato che ci si trova potenzialmente ad indossare le cuffie per lunghi periodi di tempo. Questo discorso chiaramente risulta valido tanto per i modelli cablati quando per le cuffie wireless Xbox One.

L’inclusione di un sistema di trasmissione senza fili (sia esso Wi-Fi o Bluetooth) rimuove chiaramente la necessità di qualsivoglia tipologia di cavo, se non per ricaricare la batteria integrata. Già questo di per sé aumenta la fruibilità della periferica. Il maggiore sforzo di progettazione arriva però in parallelo ad un prezzo medio superiore. Di conseguenza, per soddisfare le aspettative degli utenti, tutti i prodotti che troverete in questo articolo devono necessariamente essere considerati come di fascia alta.

L’importanza del comfort

Sul fronte comfort uno dei fattori più irrinunciabili è la morbidezza ed in generale la comodità dei padiglioni e dell’archetto. Essendo questi a diretto contatto con la nostra testa anche per lunghe sessioni di gioco, è imperativo che si dimostrino in grado di offrire un’esperienza piacevole al tatto, in modo da evitare di sentire troppo il peso delle cuffie in testa. A seconda delle vostre preferenze potrebbe risultare più o meno importante valutare anche le qualità traspiranti dei materiali, in modo da ridurre fenomeni di eccesivo surriscaldamento o sudorazione.

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive, invece, un paio di cuffie wireless Xbox One deve essere in grado di offrire un livello di controllo e gestione dell’audio superiore alla media. Fra queste, la più apprezzata e richiesta è la possibilità di gestire indipendentemente il volume del gioco e della voice chat. Questa feature è davvero comoda ed aumenta notevolmente la fruibilità ed il valore del prodotto, ma non è l’unica funzione aggiuntiva possibile.

Gli speaker

Infine, passiamo ad un punto potenzialmente controverso. La bontà dei driver ed in generale la qualità dell’audio non deve essere un fattore critico nel processo di selezione. Alcune feature come la certificazione Dolby Atmos, infatti, non sono affatto necessarie (seppur apprezzabili) dato che la direzionalità del suono è percepibile anche in stereo.

Nel caso non crediate a questa affermazione e necessitiate di prove “ascoltabili”, potete facilmente constatarla. Indossate un qualsiasi paio di cuffie e riproducete il filmato sottostante. Chiudete gli occhi, ascoltate la traccia riprodotta cercando di visualizzare mentalmente da dove proviene il suono. Capirete sicuramente perché non riteniamo essenziale (seppur gradito) il surround.