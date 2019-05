Cuffie wireless Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Cuffie wireless Nintendo Switch: quale comprare

Come abbiamo detto, è possibile inserire un trasmettitore bluetooth nella console per utilizzare cuffie wireless, nonostante la mancanza di supporto hardware nativo. Per poterlo fare bisogna utilizzare o le prese USB-A disponibili sul dock o la presa USB-C sul tablet, anche se quest’ultima ha bisogno di considerazioni particolari che vediamo in una sezione dedicata. Una volta risolto questo problema di fondo, però, è possibile utilizzare quasi qualunque headset o cuffie per ascoltare audio o per comunicare coi nostri compagni. La guida sarò quindi simile a una guida sulle migliori cuffie in senso generico. Abbiamo cercato di selezionare modelli diversi, a seconda delle necessità: che tu stia cercando delle cuffiette isolanti per viaggi in treno o delle cuffie da gamer di alta qualità, proponiamo soluzione diverse.