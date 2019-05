Cuffie Turtle Beach Xbox One: i migliori modelli disponibili

Cuffie Turtle Beach Xbox One: quali comprare

Come abbiamo già evidenziato all’interno del nostro articolo dedicato alle migliori cuffie gaming, gli headset nascono primariamente come strumento comunicativo. Essendo impiegate solitamente in contesti dove sono già presenti degli speaker (es. TV in salotto) l’uso delle cuffie come sostituto totale è poco comune. Detto questo, quindi, la natura comunicativa delle cuffie è ancora più marcata su console.

Dotarsi di uno strumento adatto a questa funzionalità, dunque, diventa imperativo ma solamente se la vostra situazione è portata ad un utilizzo in voice-chat. Comprare cuffie è dunque un must ma solamente se impiegate regolarmente la chat vocale; se giocate solo offline l’acquisto è invece poco consigliabile. Dopo questa piccola premessa, passiamo a definire in ordine d’importanza le specifiche critiche da ponderare quando si cerca un paio di cuffie Turtle Beach Xbox One.

L’importanza del comfort

Quando si tratta di selezionare un prodotto degno di essere acquistato, nel mondo delle cuffie da gaming l’aspetto imperativo è uno: il comfort. Dovendo potenzialmente indossare un headset anche per diverse ore consecutive, infatti, optare per qualcosa di comodo e leggero diventa davvero importante. La qualità e tipologia dei materiali è sicuramente importante, soprattutto dato che questi determineranno non solo la comodità dei padiglioni ma anche il livello di insonorizzazione innata.

Tralasciando i prodotti di fascia più alta, che sfruttano il microfono per generare un’insonorizzazione attiva, ogni modello di cuffie vanta proprietà insonorizzanti innate. Ciò che identifica maggiormente questa qualità è la tipologia di rivestimento dei padiglioni. Se questi sono di stoffa, ad esempio, lasceranno filtrare più facilmente suoni esterni ma favoriranno l’areazione delle orecchie, tenendole più fresche. Le soluzioni in pelle, invece, risultano diametralmente opposte. A seconda delle vostre preferenze, dunque, optate per una variante o per l’altra.

Microfono…

Come vi abbiamo già citato nella nostra introduzione a questo articolo dedicato alle cuffie Turtle Beach Xbox One, la natura del prodotto è primariamente comunicativa. Di conseguenza, subito dopo aver valutato la validità del prodotto sul lato comfort, è importante capire quanto sia buono il microfono. Farsi sentire bene ed in maniera chiara è importante, e spesso e volentieri la differenza tra i prodotti di fascia più bassa e quelli più “premium” è data proprio dalle specifiche e potenzialità del microfono.

La famiglia dei microfoni per cuffie da gaming è divisa in due grandi famiglie: omnidirezionali (prendono i suoni da ogni lato) ed unidirezionali (percepiscono solo da una direzione). Gli ultimi sono più raccomandabili per evitare di catturare suoni ambientali indesiderati, ma anche quelli omnidirezionali sono funzionali e capaci di offrire una buona resa.

…e speaker

Alcuni fra voi si staranno giustamente chiedendo come mai stiamo dicendo di analizzare il microfono prima dei driver (o speaker). Contrariamente a quanto potrebbe inizialmente sembrare, la bontà e le potenzialità degli speaker – per quanto non sia sgradita – non è cruciale per considerare la bontà di un paio di cuffie da gaming. I modelli più costosi avranno chiaramente una resa audio molto buona, magari anche con il supporto a tecnologie surround come Dolby o DTS, ma per adempiere alla loro natura comunicativa questi aspetti non sono essenziali.

Sia chiaro, è assolutamente preferibile un paio di cuffie che è valido anche a livello di speaker, ma se il budget è un problema non temete. La bontà dei driver è solamente un plus, soprattutto se si considera – come evidenzia il video sottostante – che anche una soluzione stereo può offrire qualcosa di importante come comunicare la direzionalità dei suoni. Per riassumere, quindi, prima assicuratevi che il microfono sia buono, poi pensate a quanto siano capaci i driver; è inutile sentire bene chi vi parla se poi questi vi sentono male.

Modello cablato o wireless?

Chiudiamo, infine, parlandovi di un aspetto molto più legato all’ambiente console che a quello PC: la tipologia di connettività delle cuffie. Un headset può essere cablato o wireless, e questo discorso riguarda chiaramente anche le cuffie Turtle Beach Xbox One. La vera domanda che bisogna porsi, però, è la seguente: cosa conviene acquistare? I modelli senza fili lasciano più libertà d’azione, ma hanno un’autonomia limitata e quindi devono essere ricaricati di tanto in tanto. Le opzioni cablate, invece, non devono mai essere ricaricate – salvo modelli che sono amplificati – ma obbligano l’utente a rimuovere le cuffie per spostarsi.

La risposta a questa domanda non è univoca, anzi, dipende interamente da quanto lontani giocate dalla console e dalle vostre preferenze personali. Entrambe le opzioni sono valide per il gaming, però il consiglio che desideriamo darvi è il seguente: cablato se siete vicini alla console, wireless se siete lontani. Un paio di cuffie senza fili obbliga di tanto in tanto a ricaricare le batterie, o a giocare con un cavo di ricarica collegato, quindi se ci si può risparmiare il fastidio comprando una opzione cablata è sicuramente apprezzabile. Chi gioca a 3-4 metri dalla console, invece, troverebbe un cavo davvero molto fastidioso. A voi la scelta.

Prima di cominciare con la lista di cuffie Turtle Beach Xbox One che vogliamo suggerirvi, facciamo un piccolo avviso indirizzato ai possessori di Xbox One di prima generazione. I controller di quel modello di Xbox One non sono dotati di ingresso da 3,5 mm. Di conseguenza, se desiderate impiegare un modello di cuffie cablate senza dover cambiare il controller, il prodotto sottostante vi sarà davvero utile.