Cuffie Turtle Beach PS4: la nostra guida all'acquisto

Turtle Beach Recon 200

Partiamo dalla fascia budget. Offrendo speaker da 40 mm e dei bassi particolarmente aggressivi, queste Recon 200 sono un entry level per i giocatori più attenti alle spese. Le cuffie sono amplificate, necessitando quindi di una batteria della durata di 12 ore nonostante il collegamento via cavo, e i controlli integrati permettono di regolare i volumi senza dover giostrarsi tra i menu. Pensate originariamente per Xbox One, queste cuffie funzionano perfettamente su ogni piattaforma. La funzione flip-up, che muta immediatamente il microfono quando viene spinto in posizione alzata, è inoltre un’aggiunta fenomenale per il gaming. E, se ciò non bastasse, ha appena ricevuto un interessante abbassamento di prezzo; un regalo perfetto per te o per altri giocatori, dal costo inferiore a un titolo nuovo.