Cuffie Razer PS4: le migliori nella nostra guida all'acquisto

Razer Nari Ultimate

Cuffie con la vibrazione. Non è affatto un’idea fuori di testa: il concetto alla base di questa feature è di far sentire esplosioni e rumori violenti in maniera più realistica grazie all’haptic feedback. L’effetto è sorprendentemente coinvolgente, portando alle nostre orecchie un fattore ormai standard nei controller. La simulazione si avvicina all’avere un vero e proprio subwoofer legato alla testa. È vero che non fa per tutti, e potresti far parte di quel gruppo di persone che lo trova fastidioso, ma potrebbe essere una rivelazione. Offrendo un audio bilanciato, queste cuffie Razer PS4 lasciano da parte i bassi prepotenti per sostituirli con questo esperimento interessante, che per quanto sia fantastico nel gaming le rende però meno consigliabili per l’ascolto di musica e film. Unica nota davvero negativa è la scelta di non includere cancellazione attiva del suono, probabilmente per lasciare spazio al rumble.