Cuffie Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Cuffie Nintendo Switch: quale comprare

Purtroppo, come ricordiamo nella nostra guida su come utilizzare cuffie su Nintendo Switch, la console della Grande N non permette di accoppiare cuffie Bluetooth da utilizzare per il gioco in maniera diretta, anche se un aggiornamento ha permesso di utilizzare cuffie wireless con dongle USB direttamente con la console – in modalità dock principalmente, dovendo necessariamente passare per una presa USB-A, ma può essere utilizzato anche con un adattatore USB-A/USB-C in mobilità. Si tratta di una soluzione abbastanza scomoda, però, e potrebbe valere la pena optare invece per delle cuffie con il tradizionale jack da 3,5mm.

Abbiamo quindi diviso la guida in due parti: nella prima consigliamo cuffie cablate in diverse fasce di prezzo, nella seconda vediamo che opzioni scegliere per cuffie wireless.