Cuffie Jabra: alla scoperta delle proposte del produttore danese

Le Jabra Elite 25e sono fra le più recenti cuffie Jabra, targate 2017. Presentate ufficialmente a IFA 2017, queste non sono altro che delle cuffiette wireless dotate di archetto e quindi corded – unite fra di loro da un cavo -, atte ad accompagnare le persone che non vogliono un dispositivo vistoso, pesante ed ingombrante con sé durante la giornata. Queste sono in-ear, accompagnate da un supporto rigido da collo che consente di indossarle per tutto il giorno senza problemi, e senza doverle obbligatoriamente avere sempre attive.

Ideali per chi necessita di stare molto in conversazione, hanno dei driver interni da 10 millimetri, buoni anche per l’ascolto musicale enfatizzato dall’app companion di Jabra. La riproduzione audio è affidato ad un modulo Bluetooth 4.1, ovviamente compatibile anche con le precedenti edizioni. Da escludere l’utilizzo per le sessioni di sport leggere? No, sebbene non siano dotate di certificazioni particolari. L’autonomia è davvero da guinness: si parla di ben 18 ore massime di riproduzione audio, mai visto nulla di simile su cuffiette del genere.

Il peso è pari a 48 grammi, e il prezzo è abbastanza contenuto. Che aspettate? Sono l’ideale per chi non ha troppe pretese e vuole delle piccole cuffie Jabra comode che arrivano sempre e comunque a fine giornata. Stesso identica fascia anche per le Halo Free, modello “senza archetto” un po’ più datato che è stato praticamente sostituito dalle nuove Elite 25e. Sceglierle significa sicuramente avere un prodotto dal design un po’ meno professionale e sicuramente con una autonomia inferiore, ma potrebbe essere interessante comunque accaparrarsele ad un prezzo in discesa abbastanza brusca.