Cuffie gaming Xbox One: ecco le migliori opzioni disponibili

Cuffie gaming Xbox One: quale comprare

Tutto sommato parlando delle specifiche da analizzare quando si è alla ricerca di un headset Xbox One si tratta di proporre quanto già detto nel nostro articolo dedicato alle migliori cuffie gaming. Detto questo, però, ci terrei a fare una piccola precisazione: dato che la maggioranza dei giocatori usa la propria console con una TV, quindi con una periferica dotata di speaker integrati, le cuffie gaming Xbox One hanno una natura prettamente comunicativa, ancor di più di quanto accade su PC.

L’importanza del microfono…

Dalla constatazione appena citata qui sopra deriva un importante corollario, ovvero che la qualità del microfono è ben più importante della bontà dei driver, affermazione già veritiera di suo ma che appunto diventa ancor più essenziale in ambito console. Un microfono può essere unidirezionale (ovvero che prende il suono solamente da una fonte posta linearmente di fronte alla membrana di registrazione) oppure omnidirezionale (registra tanto la voce di chi indossa quanto i suoni ambientali circostanti).

Solitamente un’opzione unidirezionale è preferibile, dato che spesso e volentieri garantiscono una comunicazione relativamente priva di suoni di sottofondo, ma anche un microfono omnidirezionale – che solitamente comporta un costo inferiore del prodotto – ha il suo perché per alcuni giocatori; sta a voi la scelta. Un’altra feature che può risultare utile ad alcuni utenti e relativamente inutile per altri è la possibilità di rimuovere il microfono; anche in questo caso la scelta è interamente vostra, dato che non ci sono controindicazioni dovute da questa feature.

…e la relativa non-importanza degli speaker

L’altra specifica relativa all’audio di un paio di cuffie gaming Xbox One che potremmo analizzare è la validità dei driver, ovvero gli speaker. Non fraintendetemi, assicurarsi che il prodotto in questione sia competente (o qualcosa in più) è d’importanza assoluta, però l’importanza dei driver è davvero relativa all’uso delle cuffie. Se volete un headset per sostituire gli speaker della TV allora controllare che il range di risposta di frequenza sia piuttosto ampio e sia presente il supporto al suono surround è assolutamente sensato, però questo vale solo in quella casistica.

Non sentitevi però in obbligo di dotarvi di un headset con surround sound, dato che – come prova il video sottostante – non è affatto necessario per percepire la direzionalità del suono. Se desiderate testare questa affermazione, indossate un paio di cuffie o auricolari e fate partire il video; cercate di concentrarvi sulla traccia audio, e sicuramente riuscirete a percepire la direzionalità del suono anche se quest’ultimo è stereo.

Cosa possiamo imparare, quindi, dopo queste constatazioni? La lezione più importante da apprendere è che vista la finalità comunicativa un paio di cuffie gaming Xbox One non offrirà quasi mai una qualità sonora superiore, salvo i prodotti di fascia estremamente altadato che questo sono intesi per chi vuole appunto “abbandonare” gli speaker.

Il comfort

L’ultimo aspetto da confermare come assolutamente valido in un paio di cuffie gaming Xbox One è il comfort. Dovendole indossare potenzialmente per numerose ore consecutive, è a dir poco di fondamentale importanza che i padiglioni e l’asticella di supporto siano comode. Di per sé non vi è molto da aggiungere in questa categoria, se non che salendo di prezzo chiaramente possiamo aspettarci la presenza di feature che potenziano ulteriormente questo aspetto: imbottitura abbondante, sistemi per venire incontro a chi indossa occhiali ed altro ancora. Più caratteristiche legate al comfort sono presenti, meglio è; l’unico limite, chiaramente, è dato dal budget a vostra disposizione.

Cavo o non cavo?

Una feature che invece è legata in un certo senso al lato “comodità” ma non essenziale è la connettività wireless al posto di quella via cavo. Personalmente ritengo che un paio di cuffie senza fili raramente giustifichi l’esborso maggiore, dato che l’assenza del filo non arriva senza compromessi.

L’autonomia della batteria è sicuramente il fattore più limitante, quando si parla di cuffie gaming Xbox one senza fili, e potete benissimo immaginare quanto questo problema non sia aggirabile in alcuna maniera, se non mantenendo sempre attaccato il cavo di ricarica…fatto che negherebbe però il beneficio principale dato dall’acquisto del prodotto. Detto questo, però, i benefici portati dal wireless sono evidenti e starà interamente a voi decidere se sono sufficienti nel vostro caso specifico per giustificare potenziali “noie” dovute alla necessità di ricaricare le cuffie (oltre ad un generale costo superiore del prodotto).

Un’ultima nota indirizzata principalmente ai possessori della primissima generazione di Xbox One prima di passare alla nostra rassegna di prodotti: dato che il bluetooth non è supportato, assicuratevi di non acquistare cuffie gaming Xbox One che si collegano in quella maniera. Inoltre, i controller di quel sistema non avevano un ingresso da 3,5 mm e non possono dunque usare cuffie cablate…a meno che non abbiate a vostra disposizione questo accessorio.