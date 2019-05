Cuffie gaming Razer: i migliori modelli da acquistare

Cuffie gaming Razer: quale comprare

Per capire cosa aspettarsi da un paio di cuffie gaming Razer, bisogna anzitutto capire che cosa rende un headset “da gaming”. Cos’è, dunque, che dovrebbe giustificare l’acquisto di uno di questi prodotti invece di adottare semplicemente qualcosa di generico? La risposta è davvero semplice. Un paio di cuffie pensate per il gaming nasce per rispondere ad un’esigenza primariamente comunicativa. Salvo quando si parla di marchi importanti come Razer, ed anche in questi casi solamente nelle fasce più alte, la resa audio dei driver non sarà mai superlativa. Non per svista, anzi, ma per contenere i costi risparmiando su un frangente che – per quanto apprezzabile – non sarà mai importante come gli aspetti di cui vi andiamo a parlare adesso.

Gli unici veri must: microfono e comfort

Per poter comunicare serve anzitutto un buon microfono, dato che farsi sentire in maniera chiara e pulita è alla base di ogni esperienza di gaming online. Che siano amici o sconosciuti, i nostri interlocutori vogliono anzitutto capire quello che stiamo dicendo. Nulla è più fastidioso nel gaming online di comunicare con qualcuno dotato di un microfono pessimo, ve lo garantisco.

I microfoni da headset possono essere omnidirezionali, ricevendo i suoni da ogni direzione, o unidirezionali. Questi ultimi sono di gran lunga preferibili, dato che percepiscono e valorizzano esclusivamente i suoni proveniente dalla parte frontale del microfono. Un buon microfono, inoltre, vanterà anche proprietà di noise-cancelling per ridurre al minimo eventuali rumori di sottofondo.

Passando all’ultimo punto, infine, possiamo tranquillamente dire che Razer è una delle aziende più meritevoli del settore quando si parla di comfort. Dovendole indossare per ore ed ore consecutive, avere un headset comodo è davvero importante onde evitare inopportuni stress dati da calore o contatto diretto con materiali poco gradevoli. Grazie all’utilizzo di materiali superiori alla media, le cuffie gaming Razer risultano spesso e volentieri comode e piacevoli al tatto. Questo dona ovviamente al suo roster di prodotti un livello generale ottimo su questo importante frangente.