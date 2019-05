Cuffie gaming in ear: le soluzioni migliori per videogiocare

Cuffie gaming in ear: quale comprare

Come vi abbiamo detto poco sopra, le classiche cuffie da gaming rappresentano normalmente la scelta giusta da compiere quando si tratta dell’ambiente gaming. Il rapporto prezzo/resa audio/resa del microfono gioca nettamente a loro favore, ed infatti la maggioranza assoluta degli utenti le usa oggi come soluzione audio primaria per il proprio PC da gaming. Dotto questo, però, è importante anche riconoscere che a causa di peculiari esigenze potreste non vedere un headset come la scelta migliore.

Ebbene, la primissima cosa da fare diventa dunque capire se e quando è consigliabile una soluzione in ear al posto di una classica. Ebbene, la risposta è semplice: conviene acquistare cuffie gaming in ear al posto degli headset se (e soltanto se) vi danno fastidio i padiglioni/l’asta di sostegno, oppure se desiderate usarle quotidianamente sia in casa con il vostro PC che fuori casa su smartphone o Nintendo Switch. Nel caso nessuno di questi criteri si addice al vostro caso, però, vi suggeriamo caldamente di optare per delle cuffie classiche.

Gli aspetti legati al comfort

La differenza più grande ed evidente tra cuffie gaming in ear ed i canonici headset è chiaramente data dal form factor. Essendo incredibilmente più piccole, leggere e portatili le cuffiette sono infatti decisamente più facili da trasportare e meno invasive quando si indossano. Attenzione però, nonostante il peso pressoché nullo sia un fattore estremamente positivo – come la completa inesistenza del fenomeno di surriscaldamento delle orecchie – vi sono comunque due fattori importanti da valutare e che possono davvero fare la differenza.

Il primo riguarda il cavo, che deve per forza di cose essere sufficientemente lungo per la propria casistica (non possiamo darvi suggerimenti ma meno di 1 metro è impossibile da consigliare). In aggiunta, chi vuole evitare fastidiosi attorcigliamenti potrebbe cercare soluzioni con cavi tangle-free, ovvero con materiali e forme meno propense a questo tipo di fenomeno. Il punto più critico da guardare legato al comfort delle cuffie gaming in ear, però, riguarda i cosiddetti gommini.

L’importanza dei gommini

Forma, dimensioni ed materiale dei gommini devono assolutamente essere perfettamente adeguati alla forma dell’ingresso del proprio canale auditivo. In caso contrario, infatti, la presa sarebbe ballerina e si incomberebbe tanto nell’assenza di isolamento acustico (essenziale quando gli speaker sono così piccoli) quanto nel rischio di perdere la presa al minimo strattone. Normalmente i prodotti migliori vengono forniti con diversi set dalle dimensioni variabili, così da cercare di venire incontro alle possibili esigenze dell’utente ed aggirare questo potenziale problema.

Principalmente esistono due materiali impiegati nella realizzazione dei gommini, ciascuno coi suoi pregi e difetti. Le cosiddette “spugnette” hanno proprietà di compressione ed espansione notevoli, quindi basta schiacciarle, inserirle nell’orecchio e queste si adatteranno discretamente bene alle nostre forme. Questo materiale dunque è malleabile, ma non a tutti piace. Molti infatti preferiscono i prodotti con gommini in vera e propria gomma. È più difficile trovare quello dalla dimensione corretta, non vantando proprietà d’espansione/compressione analoghe, però se si riesce ad individuare una soluzione dalle dimensioni perfette per il proprio caso il livello di bontà della presa (e l’insonorizzazione superiore) sono fattori molto apprezzabili.

Resa audio

Per quanto riguarda la qualità sonora dei driver, c’è davvero poco da dire: le cuffie gaming in ear possono offrire buoni risultati, ma nulla di stupefacente. Nonostante i limiti date dalle loro dimensioni, che comportano ovviamente driver microscopici se si comparano a quelli da 40 – 60 mm normalmente presenti nelle cuffie tradizionali, la resa può essere considerata tutto sommato buona.

La profondità dei suoni, chiaramente, sarà l’aspetto più drasticamente inficiato: per dirla in maniera semplice, il diametro del driver è esiguo e quindi non è in grado di generare bassi profondi. Gli unici valori veramente importanti da valutare in contesto gaming diventano dunque due: il volume massimo (o livello di pressione sonora) ed il diametro del driver. Tutti gli altri aspetti, come il range della risposta di frequenza o l’impedenza, sono meno impattanti in contesto gaming per identificare la qualità degli auricolari. Chiaramente avere valori migliori aiuta, ma è più importante assicurarsi che il prodotto sia in grado di essere usato in contesti rumorosi (es. in treno) senza perdere la capacità di sentire bene i suoni. Come vi abbiamo già detto, inoltre, avere gommini con proprietà insonorizzanti aiuta enormemente in questo frangente.

Cosa ci si può aspettare dal microfono?

Chiaramente la presenza di un microfono è fondamentale per poter considerare”da gaming” questi prodotti. Detto questo, però, non bisogna aspettarsi grandi risultati. Salvo casi rarissimi, infatti, i mic sono all’interno dell’unità di controllo audio posta sul cavo; di conseguenza sono omnidirezionali. Questo vuol dire che sono sì fruibili, nel senso che funzionano correttamente e registrano facilmente la voce, ma percepiranno anche i suoni ambientali.

La resa di questi mic sarà sicuramente migliore di quella offerta da prodotti low-cost, ma non aspettatevi nulla di sorprendente. Alcuni aspetti infatti, come la registrazione del fruscio quando il mic si muove e tocca i vestiti, sono fattori inevitabili e comuni ad ogni fascia di prezzo. Non proprio la cosa più piacevole del mondo da sentire, oserei aggiungere. Cosa significa quindi tutto questo? Molto semplicemente, significa che un microfono integrato di un paio di cuffie gaming in ear sarà sempre e solo sufficiente al massimo. Ovviamente chi non darà grande importanza a questo aspetto non rimarrà deluso, ma se siete interessati a trasmettere comunicazioni pulite evitate l’acquisto.