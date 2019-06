Cuffie Beats: ecco i modelli su cui realmente puntare

Beats urBeats3 Lightning

Iniziamo la nostra selezione con un prodotto decisamente unico nel suo genere: Beats urBeats3 Lightning. Si tratta, all’atto pratico, di un paio di cuffiette fondamentalmente pensate per funzionare unicamente su dispositivi Apple, e nello specifico su tutti i recenti dispositivi iOS che hanno perso il jack audio per dare spazio ad altri componenti interni utili e all’audio in digitale, di base tecnicamente di qualità maggiore (non per forza).

In questo caso non siamo di fronte ad un paio di cuffiette che vanta l’utilizzo di un DAC, è giusto precisarlo: non saranno molto diverse rispetto a ciò che potete collegarvi via jack da 3,5 mm, poco ma sicuro. C’è però da notare che godono di una ottima ergonomia, di un cavo piatto antigroviglio davvero comodissimo se siete abituati a mettere le cuffiette nelle tasche più strette. Il look, checché se ne dica, è assolutamente splendido e pulito, corredato da ben cinque colorazioni in grado ad adattarsi quindi sia agli utenti più in là con l’età, sia più giovani.

In dotazione arrivano con gommini di svariate dimensioni per andare incontro a padiglioni auricolari delle forme più disparate, così da isolare bene i rumori esterni nei luoghi pubblici o situazioni simili. Le consigliamo, formalmente, a tutti coloro che sono dotati di dispositivi iOS e che hanno smarrito o rotto le cuffiette (EarPods) fornite in dotazione, optando magari per qualcosa più ottimizzato e colorato – come le cuffie Beats in-ear in questione appunto. A disposizione, ovviamente, anche un controllo remoto per effettuare chiamate e interloquire con Siri in piena comodità. Qualora voleste lo stesso prodotto, ma con connettore jack da 3,5 mm, non disperate: optate per la variante apposita.