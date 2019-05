Cuffie Apple: quale scegliere e dove comprarle

AirPods 2019

Volgiamo lo sguardo all’ultimo e sicuramente più interessante prodotto fra le cuffie Apple: le AirPods 2019. Queste non sono altro che la seconda edizione delle cuffiette Bluetooth e completamente senza fili realizzate da Apple, che non ha voluto attraversare dunque alcuna fase transitoria con cuffie Bluetooth cordate.

Il design degli earbud ricorda molto quelle delle precedenti EarPods, ma ai capi non troviamo alcun cavo. Sfruttando il Bluetooth infatti, le AirPods – giustificando la scelta del nome – riescono a suonare in sincrono collegandosi ad un dispositivo qualsiasi, purché sia esso dotato del Bluetooth appunto. Anche su smartwatch ed Apple Watch quindi, le AirPods possono fare da formidabili compagne consentendone il pieno utilizzo senza l’ausilio di cavi. Viva il prodotto quindi per chi ama allenarsi e fare fitness a suon di musica, che trova nelle AirPods delle fedelissime compagne dotate di astuccio estremamente carino e pratico.

Al suo interno è presente una batteria addizionale che consente di ricaricare le cuffiette ogni qual volta si scaricano, per un totale complessivo di circa 24 ore di riproduzione musicale. Per ogni carica le cuffiette suonano per ben 5 ore, dopodiché è necessario introdurle nella custodia che in mezz’oretta le ricarica di nuovo completamente tramite un sistema magnetico. Spettacolare la feature che consente, aprendo il coperchio dell’astuccio, di inviare una speciale notifica sui dispositivi Apple sui quali è stato già eseguito il pairing. Comparso a schermo, con un solo tap è possibile eseguire il nuovo pairing senza dover andare navigare nelle impostazioni. Sicuramente da citare anche la nuova funzione “Hey Siri”, che consente di avviare l’assistente vocale direttamente dalle cuffiette, consentendo di lasciare tranquillamente i dispositivi connessi anche in borsa, distanti o immersi nel rumore. In termini di specifiche tecniche è difficile dare numeri precisi. Suonano comunque davvero molto bene e isolano l’ambiente esterno in modo ottimale, pur non essendo delle campionesse di ergonomia.

Le AirPods si ricaricano tramite connettore Lightning presente sulla custodia di trasporto in un paio di ore circa. Attenzione però: investendo circa 50€ euro di base in più, è possibile optare per la versione dotata di custodietta di ricarica wireless, che consente di poggiarle e ricaricarle su tutti i caricatori di ricarica Qi.