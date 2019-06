Cosa regalare a Natale alla fidanzata? Ecco tutte le idee

Amazon Kindle Paperwhite

Cosa regalare a Natale alla fidanzata lettrice? Un ebook reader! Se ancora non è possiede uno, ecco l’occasione giusta per farle scoprire la comodità di questi dispositivi, in grado di contenere centinaia di libri. Ma che pesano decisamente meno! Se la persona a cui state pensando ama i cosiddetti “mattoni”, le farete un grosso favore quando si ritroverà a reggere un oggetto dal peso di poche decine di grammi, piuttosto che il “Guerra e Pace” di turno. Facile da infilare in borsa, un ereader fa crescere esponenzialmente le occasioni per leggere. Durante un viaggio in treno, in vacanza, nella sala d’attesa del parrucchiere… in camera da letto al buio, senza disturbare nessuno, grazie alla luce integrata nel display, studiata per non affaticare la vista come quella di smartphone o tablet. Difficilmente un’accanita lettrice non rimarrà conquistata dalla praticità di un ebook reader.