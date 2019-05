Cooler Master gaming mouse: come e quale scegliere

Cooler Master gaming mouse: quale comprare

Per fortuna individuare le specifiche di un mouse per capire se le potenzialità possono essere quelle del miglior mouse gaming è facile. Dopo aver considerato l’ergonomia ed in generale la forma del mouse, che deve necessariamente rispettare le nostre preferenze, gli unici criteri importanti da valutare sono infatti due. Il primo, ed il più importante, è chiaramente la bontà e la versatilità del sensore ottico. Grazie a questo potremo infatti regolare il mouse per venire incontro alle circostanze in cui andremo ad usarlo, garantendo un livello più o meno buono di precisione. Infine, sarà ovviamente necessario capire cosa è in grado di portare in gioco il prodotto per “condire” l’esperienza.

Il sensore ottico

Il primissimo fattore da valutare in un mouse è il DPI (Dots Per Inch), o più nello specifico il range del DPI. Questo valore andrà infatti ad indicare la capacità del sensore di muovere il puntatore in maniera direttamente proporzionale allo spostamento fisico del mouse. Più basso è il DPI, meno si muoverà in relazione alla distanza percorsa dalla periferica, e viceversa.

I range maggiormente sfruttati in ambito game sono tra i 400 ed i 1.500 DPI, quindi avere accesso a questa fascia è preferibile, anche se a seconda delle circostanze chiaramente potrebbe essere utile andare sopra o sotto questi valori. Ciò che è veramente preferibile, però, è la possibilità di customizzare vari profili per saltare rapidamente tra i valori che più preferiamo. Non tutti i mouse consentono questa opzione, specialmente nelle fasce più basse.

Feature aggiuntive

Una volta stabilito che il sensore risulta valido, che cosa si può cercare infine in un Cooler Master gaming mouse? Una feature molto buona a livello di ergonomia, che è presente nella maggioranza dei casi, è il grip gommato, che offre una presa più salda del prodotto. Possono essere anche presenti elementi come la retro-illuminazione, o la memoria interna.

L’unico vero must da avere in un qualsiasi mouse per essere considerato “da gaming”, però, è l’inclusione di almeno due tasti laterali. Sconsigliamo caldamente, infatti, di acquistare periferiche sprovviste di questa feature, dato che si tratta del minimo indispensabile per i bisogni di qualsiasi videogiocatore.