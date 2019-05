Controller Xbox One: la selezione dei migliori pad per la console Microsoft

Controller Xbox One: quale comprare

Fortunatamente il processo di selezione del controller Xbox One è relativamente semplice, e tralasciando l’ovvio – ovvero che sia compatibile con la console – sono solamente un paio i criteri effettivamente essenziali da considerare. Il primo è la bontà e la qualità del prodotto, sia a livello dei materiali impiegati (che nelle fasce più alte possono includere anche soluzioni antiscivolo piacevoli al tatto, stick in metallo e simili) sia a livello di design; l’estetica di un controller, infatti, è pur sempre un elemento da valutare ma non deve inficiare in alcun modo l’ergonomia.

Il layout dei tasti

Salvo casi eccezionali (come i Joy-Con di Nintendo Switch) i pad si possono dividere in due grosse macro-categorie di design/layout dei tasti, siano essi controller per Xbox One o per altre piattaforme. Nello specifico, si parla di pad FPS oriented (grip bombati e stick direzionali posti diagonalmente, per favorire maggiormente i giochi action/sparatutto) o “all-purpose” (stick posti sullo stesso asse, quindi genericamente fruibili per ogni tipo di gameplay). La differenza in termini di validità di uno rispetto a un altro è relativamente minima e pressoché interamente personale. Il nostro consiglio è di seguire le proprie preferenze personali.

Detto questo, però, bisogna ricordare che canonicamente i sistemi Microsoft sono divenuti famosi negli anni per aver popolarizzato l’idea di controller pensato per gli shooter, risultando addirittura agli albori il principale punto di forza del sistema. Dunque risulta virtualmente impossibile trovare alternative allo stile FPS oriented dato che il design in questione è a dir poco radicato nel DNA della compagnia.

Cablato o senza fili?

Gli ultimi due aspetti da considerare sono la possibilità o meno di impiegare il controller Xbox One in questione con o senza fili e l’eventuale presenza di feature aggiuntive, come tasti macro programmabili e simili. Il primo aspetto chiaramente è a vostra discrezione ed è effettivamente impossibile dire in maniera assoluta quale sia la migliore opzione. Solitamente le console casalinghe sono impiegate in salotto, sul divano o sulla poltrona e di fronte alla televisione, e per convenienza vengono poste dentro o sopra il mobile dove è poggiata la TV, quindi un controller senza fili genericamente risulta più pratico, ma a seconda dei casi chiaramente il discorso può variare.

Ad esempio, se usate la console con il monitor del PC per forza di cose il sistema è davvero vicino alle vostre mani e quindi un controller cablato potrebbe risultare la soluzione più idonea. Per quanto riguarda le feature aggiuntive, infine, vi diremo di volta in volta cosa vanta nel suo arsenale il pad in questione, però prima di passare a vedere la nostra selezione di controller vi diamo un’ultima raccomandazione. Evitate di acquistare controller Xbox One ultra low-cost, ovvero con un costo inferiore ai 20€, dato che la qualità e longevità di questi di pad è a dir poco discutibile e difficilmente risultano prodotti sufficientemente precisi o dal rapporto qualità/prezzo sufficiente.

Prima di lanciarci nell’opera di selezione, desideriamo però segnalare un accessorio che potrebbe risultare a seconda dei casi piuttosto rilevante. Se il vostro intento è infatti di acquistare un nuovo pad così da poter impiegare un paio di cuffie con jack da 3,5 mm (feature non supportata dalla prima edizione del controller Xbox One, quella wireless e non quella bluetooth per intenderci) allora leggere il paragrafo sottostante potrebbe davvero fare al caso vostro.